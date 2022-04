Thủ tướng: Sự phục hồi kinh tế-xã hội có tín hiệu tích cực

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp quý I tiếp tục khởi sắc, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 7,07%, Thương mại, dịch vụ phục hồi tích cực, đặc biệt sôi động trong tháng 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I tăng 4,4% so với cùng kỳ, trong đó tháng 3 tăng 9,4%. Chuỗi cung ứng hàng hóa trong và ngoài nước dần phục hồi. Hoạt động du lịch trên cả nước có dấu hiệu “ấm” trở lại, khách quốc tế đạt gần 91 nghìn lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ.

An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật từng bước được phục hồi trở lại. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại được đẩy mạnh. Thông tin, truyền thông được tăng cường, nhất là phục vụ phòng, chống dịch.

Triển khai tốt công tác bảo hộ công dân, cơ bản hoàn thành công tác bảo hộ công dân Việt Nam từ Uckaine theo nhu cầu và miễn phí đã đưa 1.385 người về nước an toàn.

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đang phát huy mạnh mẽ, tạo động lực bật tăng trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận định, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN với 6,5%.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 2021, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Các thành viên Chính phủ cũng nghe và thảo luận về Dự án Luật khám chữa bệnh; Đề nghị xây dựng dự án Luật phát triển công nghiệp; Đề nghị xây dựng Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi); Báo cáo về quy định giới hạn quy mô diện tích sử dụng đất theo từng giai đoạn đối với các khu công nghiệp có quy mô diện tích trên 500ha trong dự thảo nghị định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (thay thế nghị định số 82/2018/NĐ-CP)./.