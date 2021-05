Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức gây ra "ổ dịch" Hà Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đã trực tiếp gây ra "ổ dịch" ở tỉnh Hà Nam (Ảnh: VGP).

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều nơi vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là

Kết luận của Thủ tướng nêu rõ, sau hơn 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc tại cộng đồng thì nước ta đã ghi nhận chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hà Nam và khả năng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. Nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát là rất cao.

Trong 1 tháng qua, dù các cơ quan trung ương luôn tập trung lãnh đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhưng thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong khâu quản lý, giám sát y tế trong và sau cách ly tập trung đối với bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Đây cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến "ổ dịch" ở tỉnh Hà Nam từ ngày 29/4/2021. Về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành phố liên quan đến chùm ca lây nhiễm bệnh vừa qua khẩn trương, thần tốc truy vết nhanh, phát hiện sớm, cách ly ngay, khoanh vùng gọn, điều trị tích cực.

Đặc biệt, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đã trực tiếp gây ra "ổ dịch" ở Hà Nam để xử lý nghiêm theo quy định.

Trong kết luận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm "chống dịch như chống giặc", đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước.

Đồng thời, phải đảm bảo các mục tiêu vừa phải phòng, chống dịch, khắc phục có hiệu quả, vừa phải phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn, an dân và ổn định chính trị, nhất là những nơi đang có dịch và có đường biên giới với các nước láng giềng.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp vào ngày 23/5/2021. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã được Quốc hội giao.

Thủ tướng kêu gọi toàn thể nhân dân tự giác thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Kêu gọi nhân dân tự giác phòng, chống dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan, các tỉnh thành tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyệt đối không được thỏa mãn với thành tích đã đạt được; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Đối với các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phát hiện có trường hợp nhiễm bệnh, khẩn trương truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để, sớm ổn định tình hình và tâm lý cho nhân dân; tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng; kiên quyết không để dịch lây lan nhanh…

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người.

Tiếp tục thực hiện tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng…

Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố tăng tốc thực hiện truy vết, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; chủ động hỗ trợ điều phối, tổ chức thực hiện xét nghiệm trên diện rộng và kịp thời hỗ trợ các địa phương trong công tác điều trị, đặc biệt với các trường hợp bệnh nặng hoặc vượt quá khả năng của địa phương;

Tích cực tìm nguồn vắc xin trên tinh thần mạnh mẽ, chủ động, tích cực, kịp thời hơn nữa; tiếp cận với nhiều nguồn hơn nữa vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng và người dân. Nghiêm cấm không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, tiêu cực…

Các Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, UBND các tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng.

Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả cơ sở cách ly, điều trị và thực hiện nghiêm quy trình bàn giao, tiếp nhận trường hợp hoàn thành cách ly về địa phương để thực hiện các quy định tiếp theo; chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của nơi cách ly và tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch bệnh.

Đặc biệt phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Sau cùng, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hãy vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng và của quốc gia, dân tộc tự giác thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả của dịch Covid-19.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí