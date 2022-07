Thủ tướng giao Nghệ An đẩy nhanh xây dựng đường cao tốc nối Cửa Lò lên quê Bác

Chiều 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, sáu tháng đầu năm 2022, Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,44% (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,14%; Khu vực công nghiệp – xây dựng ước tăng 11,65% (riêng công nghiệp ước tăng 12,67%). Khu vực dịch vụ có bước phục hồi mạnh mẽ, ước tăng 9,22%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.



Xây dựng nông thôn mới có nhiều mô hình mới, cách làm hay được thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư mới và nâng cấp; doanh nghiệp và kinh tế tập thể phát triển nhanh về số lượng, đa dạng các ngành, nghề, lĩnh vực. Cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện ngày càng tốt hơn; Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán nước ngoài, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh nước CHDCND Lào.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như thiếu hành động quyết đoán và mạnh mẽ, tiến độ triển khai một số chương trình, đề án, trọng điểm chưa bảo đảm tiến độ. Cơ sở hạ tầng tuy phát triển nhanh nhưng thiếu đồng bộ, thiếu tầm nhìn dài hạn. Thu hút đầu tư còn chậm, chưa có những dự án lớn mang tính động lực tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu ngân sách. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị chưa đạt như kỳ vọng. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh quê hương Bác Hồ kính yêu và lợi thế của xứ Nghệ...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã nêu kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh để nâng công suất đến năm 2030 từ 08 triệu lên 12 triệu hành khách/năm; Xã hội hoá đầu tư Nhà ga T2, Nhà ga hàng hóa, các công trình dịch vụ hàng không; Giao UBND tỉnh Nghệ An là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án; cho phép tỉnh Nghệ An lập đề án mở rộng khu kinh tế Đông Nam; đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thọ Lộc (giai đoạn 1) và KCN Hoàng Mai II; đề nghị tìm phương án nguồn vốn để triển khai tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội; đề nghị Thủ tướng và các bộ, ngành TW quan tâm hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Nghệ An...

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận, phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại, Danh nhân văn hoá thế giới. Đây vừa là niềm tự hào của dân tộc, của tỉnh, vừa là truyền thống lịch sử, văn hoá hào hùng. Con người Nghệ An đoàn kết, thông minh, hiếu học, cần cù, chịu khó. Thủ tướng cho rằng, Nghệ An có lợi thế về dân số; cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt; diện tích lớn. Nếu tỉnh phát triển hạ tầng giao thông thì khai thác được du lịch, trồng rừng - chế biến gỗ, dược liệu, khu công nghiệp. Nghệ An cũng có lợi thế tất cả loại hình giao thông đi qua. Đây là những nguồn lực rất quan trọng để biến tất cả tiềm năng này thành nguồn lực của cải, vật chất.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm, tỉnh đạt tăng trưởng cao, thu ngân sách tốt; cải thiện vị trí cạnh tranh; xây dựng nông thôn mới, mô hình mới, cách làm hay được thực hiện tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn được cải thiện rõ nét; chính trị ổn định. Nghệ An có nhiều cố gắng và thành quả cụ thể trong 2 năm qua. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như tỉnh phát triển chưa tương xứng tiềm năng; hạ tầng chiến lược phát triển nhưng chưa xứng tầm; đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, tiềm ẩn những vấn đề tôn giáo, dân tộc, cho nên cần đề cao cảnh giác an ninh tôn giáo, an ninh thông tin; việc đầu tư các dự án còn dàn trải. Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát lại các dự án bởi nguồn lực có ít, phải chọn trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, làm việc nào dứt việc đó. Thu hút đầu tư có nhiều đổi mới, nhưng chưa nhiều đột phá, chưa có các doanh nghiệp lớn đầu tư vào đây…

Toàn cảnh buổi làm việc.



Thời gian tới, Nghệ An cần xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi để không lúng túng, không bị động, bất ngờ; có quyết tâm nhiều hơn, chuẩn bị tâm thế ứng phó với những khó khăn này. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh: các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ… , nhất là Nghị quyết 36 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế đặc thù. Đào sâu suy nghĩ thúc đẩy tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cố gắng cao hơn, quyết tâm nhiều hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội, nhân dân để phát triển, nhất là hợp tác công-tư. Mỗi sở, ban, ngành đều phải làm tốt việc này, đều phải suy nghĩ, từ đó có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn.

Phát huy và khai thác mạnh mẽ, hiệu quả truyền thống lịch sử, văn hoá hào hùng, ý chí, năng lực của người Nghệ An. Phát huy và kế thừa những thành quả qua nhiều nhiệm kỳ, các thế hệ lãnh đạo đã đạt được. Tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập đã chỉ ra.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Phát huy hiệu quả tối đa 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đang ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống suy thoái của nền kinh tế, bảo đảm ổn định tỷ giá, lãi suất; kết hợp hài hoà, linh hoạt chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ, giữ tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Đây cũng là nhiệm vụ ưu tiên số một của tỉnh hiện nay.

Tiếp nữa là ưu tiên thúc đẩy việc tiêm chủng vaccine, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh Covid-19. Đây là kinh nghiệm “xương máu” bởi vaccine là yếu tố quyết định trong phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện phải chịu trách nhiệm việc này, nhất là không để dịch bệnh bùng phát trở lại trên đại bàn. Triển khai nghiêm túc Nghị quyết 38 về phòng, chống dịch, khắc phục các vấn đề về đấu thầu, mua thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế, bảo đảm công khai, minh bạch, không tiêu cực, vụ lợi.

Nhanh chóng thúc đẩy quy hoạch; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phải tập trung công tác này. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trong quý III-2022 phải hoàn thành quy hoạch tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược, đột phá, khai thác tối đa mọi tiềm năng, cơ hội, lợi thế, đồng thời hoá giải mọi hạn chế, bất cập của tỉnh. Muốn có quy hoạch tốt phải thuê tư vấn tốt. Quy hoạch phải tập trung cho đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Đa dạng hoá chuỗi cung ứng. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung làm tốt chương trình phục hồi kinh tế-xã hội. Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phải vào cuộc, thường xuyên giao ban, nắm chắc để chỉ đạo việc này, “xem đây như là việc nhà của mình”. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh. Phát huy, khai thác, đầu tư cho văn hoá ngang tầm và hài hoà chính trị, kinh tế, xã hội.

Phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, giữ ổn định chính trị, sử dụng lưỡng dụng công trình sân bay, bến cảng. Chú ý vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhất là ở biên giới; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Coi nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế. Bảo đảm cân đối trong nông nghiệp, “làm đủ ăn”, chú ý giống trong canh tác nông nghiệp. Nghệ An đất rộng, người đông nhưng đất đai nhiều loại hình nên ngành Nông nghiệp tỉnh phải nghiên cứu, thay đổi phương thức canh tác, giống. Bảo đảm thực hiện an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, làm tốt 3 chương trình mục tiêu. Phát triển hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng giao tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chủ trì, lo các công việc triển khai dự án mở rộng sân bay Vinh, cảng Cửa Lò, đường cao tốc nối Cửa Lò lên quê Bác. Theo Thủ tướng, việc xây dựng đường cao tốc này tạo không gian phát triển mới, khai thác quỹ đất khu vực; nhấn mạnh giao tỉnh phải hoàn thành thủ tục triển khai đầu tư 3 công trình trọng điểm này từ nay đến cuối năm 2022 bởi đây là động lực phát triển. Làm được điều này thì “Nghệ An sẽ tự phát triển” bởi nhà đầu tư sẽ đến tỉnh nhiều hơn./.

Tác giả: Vũ Khuyên

Nguồn tin: Báo VOV