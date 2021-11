Thủ tướng: Chấp nhận có ca nhiễm mới nhưng kiểm soát rủi ro

Nghiên cứu bổ sung chính sách an sinh xã hội Các địa phương, đơn vị lên kế hoạch đẩy mạnh tiêm vaccine, trong năm 2021 phải cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi cho người trên 18 tuổi, tức là vượt kế hoạch đề ra về bao phủ vaccine. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em để mở cửa trường học trở lại an toàn, hiệu quả; chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 3 cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Song song với nhập khẩu, cần thúc đẩy bằng được sản xuất vaccine trong nước. Bộ Y tế nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các nước để có quy định cách ly, xét nghiệm, trong đó có vấn đề xã hội hóa xét nghiệm phù hợp tình hình và điều kiện đất nước. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát các chính sách an sinh xã hội đã có, nghiên cứu, bổ sung chính sách mới.