Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tại quyết định số 1288, ký ngày 21/8/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (21/8/2020).

Ông Vũ Chiến Thắng sinh năm 1967; Quê quán: Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Tốt nghiệp Đại học An ninh; Tiến sĩ Luật.

Ông Vũ Chiến Thắng

Ông Vũ Chiến Thắng được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ vào tháng 9/2017.

Trước khi được bổ nhiệm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Chiến Thắng từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Tổ quốc