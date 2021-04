Thu Quỳnh nói về tin chia tay bạn trai

Chiều 12/4, Thu Quỳnh có mặt tại buổi họp báo phim truyền hình Hương vị tình thân, cùng các nghệ sĩ Như Quỳnh, Võ Hoài Nam, Công Lý, Quách Thu Phương, Mạnh Trường, Phương Oanh, Tú Oanh, Anh Vũ. Đây là phim đầu tiên Phương Oanh – Thu Quỳnh cùng góp mặt sau Quỳnh búp bê và mối quan hệ của họ cũng có lúc đối đầu.

Có thể tôi sẽ lại gặp sóng gió, chông chênh

- Gặp lại Phương Oanh ở phim trường và diễn những phân cảnh không mấy dễ chịu về cảm xúc, chị có liên tưởng đến “Quỳnh búp bê”?

- Thực ra trong phim này, không hẳn là nhân vật của tôi và Phương Oanh luôn đối đầu đâu, chỉ thỉnh thoảng. Đúng là khi gặp lại Oanh ở phim trường sau 3 năm, tôi có cảm giác giống như My Sói gặp lại Quỳnh búp bê vậy. Cảm xúc ấy khá thú vị.

Nhân vật Khánh Thy của tôi không phải phản diện hoàn toàn, nói nôm na là đa nhân cách. Có thể phần ganh lên của cô ấy giống My Sói, nhưng phầm mềm yếu lại giống Thu Huệ. Cũng có thể ở những mặt khác, mọi người nhìn thấy giống Thu Quỳnh chẳng hạn.

Với tôi, đây là vai diễn rất khó, phức tạp, nhiều cung bậc cảm xúc. Có những cảm xúc mình chưa từng trải qua vì cuộc sống của Thu Quỳnh vốn tự do, tuổi trẻ không bị cha mẹ bó buộc. Mình thích gì thì làm đấy, được thoải mái theo đuổi đam mê.

Còn Khánh Thy giống như con chim trong lồng, luôn bị mẹ gò bó. Bên trong cô ấy lúc nào cũng có sự dằn vặt, đấu tranh giữa tốt và xấu.

Thu Quỳnh tham gia phim mới cùng nghệ sĩ Công Lý, Quách Thu Phương, Anh Vũ.

- Khác biệt như vậy, chị làm thế nào để có thể đồng cảm với nhân vật?

- Tôi tìm tòi những thứ nhỏ nhỏ để cố gắng thể hiện cảm xúc sao cho gần nhất. Chẳng hạn ở những phân đoạn nhân vật bị gò bó quá, uất ức, tủi thân, tôi nghĩ đến những lúc mình cũng tủi thân trong cuộc sống.

Không chỉ tôi, đạo diễn Danh Dũng khá lo lắng cho vai này. Ngày nào đi quay về, tôi cũng vật vã, stress. Nội tâm nhân vật nặng nề lắm, lúc nào cô ấy cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Tâm hồn bên trong thì cô đơn, chỉ muốn một mình.

Đôi lúc, tôi cũng bị nhân vật “ám”, chỉ muốn một mình, cứ buồn buồn.

- Phải chăng đây chính là lý do chị thường xuyên chia sẻ trạng thái buồn, cô đơn trên trang cá nhân thời gian qua?

- Thỉnh thoảng đi làm về mệt quá, tôi hay tủi thân. Tôi không gặp vấn đề gì to tát trong cuộc sống cả. Be (con trai Thu Quỳnh – PV) bây giờ đáng yêu lắm, biết chăm sóc mẹ. Gần đây, tôi nhạy cảm, dễ xúc động hơn. Cũng có thể do ảnh hưởng từ tâm lý nhân vật.

- Chị không phiền nếu được hỏi về chuyện riêng tư chứ, bởi có thông tin chị đã chia tay bạn trai?

- Chuyện chia tay thì ai cũng từng chia tay mà. Tôi không phải người dễ dàng để chuyện riêng tư ảnh hưởng như vậy. Thường thì tôi thích gì, nghĩ gì, tôi sẽ chia sẻ. Nhiều lúc, tôi đăng bài trên trang cá nhân rất muộn. Đó là cảm xúc mang tính thời điểm, chứ không phải điều gì quá sâu sa.

- Chị có muốn xác nhận hay đính chính thông tin để khán giả không còn đồn đoán?

- Chuyện cá nhân, tôi nghĩ mình nên hạn chế chia sẻ. Mối quan hệ nào cũng vậy, có lúc vui buồn, hợp tan. Tôi biết khán giả quan tâm và luôn mong mình hạnh phúc, tìm được sự trọn vẹn trong cuộc sống riêng tư.

Nhưng mỗi người có một cuộc sống, một số phận khác nhau. Có thể tôi sẽ lại gặp sóng gió, chông chênh. Nhưng mọi người đừng lo tôi sẽ đau khổ hay mất phương hướng trong cuộc sống. Thu Quỳnh vẫn ở đây và cống hiến cho công việc, cho những bộ phim.

Tôi chưa bao giờ đóng vai nữ chính

- Chị kỳ vọng điều gì ở vai diễn mới lần này?

- Tôi không kỳ vọng nhiều, chỉ mong Khánh Thy là một dấu ấn nữa trong lòng khán giả, sau My Sói (Quỳnh búp bê), Thu Huệ (Về nhà đi con) và Ngọc (Lửa ấm).

Thu Quỳnh từng thấy mình "cũ" trên màn ảnh.

- Chị đang chờ đợi một vai có thể bùng nổ như My Sói từng làm được?

- Một vai diễn bùng nổ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Bộ phim này xoay quanh số phận nhân vật Nam của Phương Oanh. Thực ra từ Quỳnh búp bê, Về nhà đi con hay Lửa ấm, vai của Thu Quỳnh chưa bao giờ là nhân vật chính. Tôi luôn đóng vai thứ.

Chỉ mong những gì ê-kíp biên kịch, biên tập, đạo diễn trao cho Khánh Thy, cùng với sự cố gắng của tôi, Thu Quỳnh sẽ để lại ấn tượng.

- Đúng là các vai chị đảm nhận từ trước đến nay luôn là thứ chính. Theo chị lý do là gì?

- Tôi cũng không biết nữa, chắc là có duyên.

- Nhưng việc chưa bao giờ đóng nữ chính có khiến chị suy nghĩ?

- Tôi không suy nghĩ hay trăn trở gì về chuyện này. Thú thực tôi cũng thích đóng vai thứ. Tôi cảm thấy mình không đáp ứng đủ thời gian để ngày nào cũng ở phim trường. Tôi có con và cũng đảm nhận nhiều công việc khác. Với vai thứ, tôi có thời gian dành cho con trai nhiều hơn, đưa đón con đến trường.

Hơn nữa, những vai thứ cũng rất hay mà. Mình vẫn có mảnh đất "màu mỡ" để thể hiện, để bay nhảy. Thu Quỳnh coi đó là một món quà rất vừa sức.

- Khoảng 2 năm qua, chị tham gia các dự án phim mới liên tục. Chị có cho rằng mình cần thời gian tạm nghỉ để tái tạo năng lượng và tìm kiếm vai diễn thú vị hơn?

- Thực ra trước phim Lửa ấm, tôi từng có ý định dừng lại để “refesh”, tái tạo chất xám. Tôi cho rằng điều này rất cần thiết. Mình không thể sáng tạo mãi được. Tôi thừa nhận vai diễn Ngọc trong Lửa ấm là một bước lùi. Nó cho thấy Thu Quỳnh đang cũ rồi đấy. Tôi ngồi xem và cứ nghĩ “sao mình lại cũ như thế này nhỉ”.

Nhưng đó là bước lùi cần thiết để tôi nhìn nhận, chỉnh sửa bản thân.

Sau khi Lửa ấm kết thúc, tôi đã nghỉ ngơi trong vài tháng và đến bây giờ trở lại. Thời gian tái tạo năng lượng vừa rồi có lẽ cũng chưa đủ dài. Tôi chỉ mong với bộ phim dài tập và quay liền như vậy, mình sẽ ngày càng ngấm nhân vật.

Với Khánh Thy, tôi không cho phép mình kỳ vọng. Tôi chỉ nghĩ hãy nỗ lực, toàn tâm toàn ý cho nhân vật.

Tác giả: Hiền Hà

Nguồn tin: zingnews.vn