Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Hải báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thu ngân sách vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2021; chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 15.303 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 9.162 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán và bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách khối huyện tương đối tốt, vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; trong 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách khối huyện đạt 77,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó, thu tiền sử dụng đất khối huyện đạt 84,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 15.303 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

Đạt được những kết quả đó là nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, quản lý tài chính - ngân sách, giá công sản; chỉ đạo quản lý và điều hành ngân sách nhà nước đảm bảo thu ngân sách vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách đáp ứng được yêu cầu của các cấp, các ngành, các đơn vị, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên bộ máy quản lý nhà nước, đáp ứng kinh phí thực hiện một số công việc đột xuất và bố trí vốn cho một số công trình dự án trọng điểm của tỉnh; đảm bảo kịp thời các chế độ chính sách về an sinh xã hội; điều hành dự phòng ngân sách theo đúng quy định.

Tuy nhiên, một số khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán; ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính, dẫn đến phải nợ thuế…

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Hải đưa ra 7 nhiệm vụ gồm: Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai các văn bản chỉ đạo, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế, tham mưu UBND tỉnh phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao; ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến con người, an sinh xã hội; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ đọng chế độ, chính sách trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác quyết toán các hạng mục, công trình dự án hoàn thành; điều chuyển các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định trừ các dự án quan trọng của tỉnh. Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2023-2025; ban hành quy định quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo chất lượng, kịp thời. Chuẩn bị công tác đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được những kết quả tốt

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Hải cho biết: Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực gồm: Đầu tư; quản lý kinh phí ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; công tác thẩm định giá và quản lý, mua sắm tài sản công; lĩnh vực thuế; công tác kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước; tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động trong khu vực nhà nước; lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Nghệ An, trong đó tập trung thực hiện tốt 10 nội dung. Đó là, thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách; mua sắm tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức. Đẩy nhanh việc giao quyền tự chủ về tài chính đối với cơ quan nhà nước thuộc UBND cấp huyện; cổ phần hóa thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện. Tiếp tục thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch, loại bỏ các đơn vị không có tiềm lực về tài chính. Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chỉ tiêu đã đề ra. Xây dựng đời sống văn hóa - thông tin cơ sở, đẩy mạnh việc đăng ký và nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa; thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội theo nếp sống văn hóa đảm bảo tiết kiệm, lành mạnh, văn minh...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao kết quả đạt được về thu ngân sách, đặc biệt thu nội địa đạt cao, khối huyện thu đạt kết quả tích cực

Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt thu nội địa đạt rất cao với 9.162 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán và bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các địa phương khối huyện có kết quả thu ngân sách cao như Diễn Châu (đạt 150,2%), Yên Thành (đạt 135,9%), Đô Lương (đạt 124,4) Tân Kỳ (124,4%) chi ngân sách được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đúng mục tiêu. Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, tồn tại và đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 được các cấp, ngành, đia phương thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

