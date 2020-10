Thót tim cảnh thầy giáo bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đến trường

Những ngày qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video chia sẻ cảnh giáo viên Trường Tiểu học- THCS Nguyễn Khuyến (thôn Năm Tầng, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) liều mình vượt suối để kịp đến trường.

Người đăng tải clip cho biết, do không muốn học sinh phải chờ nên thầy giáo chấp nhận lội qua dòng suối để đến lớp.

Lãnh đạo Trường Tiểu học- THCS Nguyễn Khuyến xác nhận, nam giáo viên trong clip là giáo viên dạy Anh văn của trường. Rất may, sau khi bị nước lũ cuốn trôi, thầy giáo cũng tìm được cách vào bờ nên không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo đoạn video trên, khi đến đầu cầu nối liền hai bên bờ suối, một giáo viên nam đã để xe lại bên cầu rồi vượt qua dòng nước suối, mặc cho một số giáo viên khác ra can ngăn không được vượt.

Khi cố vượt, do nước chảy xiết thầy giáo đã bị nước cuốn trôi khoảng 6-7m, ướt toàn bộ người và đồ dùng dạy học. Rất may là giáo viên này đã cố gắng bơi, bám được mảng bê tông cầu cũ leo lên bờ và tiếp tục đến trường.

Được biết, Trường Tiểu học- THCS Nguyễn Khuyến nằm cách trung tâm xã khoảng 30km. Do cây cầu xuống cấp nghiêm trọng nên đã bị phá bỏ để xây dựng một cây cầu mới, từ tháng 7/2020, người dân phải đi qua suối bằng một cây cầu tạm.

Ông Lầu Văn Dịnh, Trưởng thôn Năm Tầng cho biết, cầu qua suối Ðắk Te đã được làm khoảng 4 năm nay, nhưng do thiết kế cầu thấp, được lắp vài ống cống nhỏ lại nằm giữa vùng trũng hai bên đồi nên mỗi khi nước suối dâng lên lượng nước lại đổ về không kịp thoát đã gây ngập cầu, chân cầu bị xói mòn, sạt lở dẫn đến cầu bị xuống cấp nghiệm trọng. Xã cũng đã cho sửa chữa vài lần, nhưng chỉ cầm chừng được ít thời gian là cầu tiếp tục hư hỏng.

Cách đây khoảng 2 tuần, do mưa lớn cầu tạm được dựng đã bị nước cuốn trôi, khoảng 1 tuần người dân không có cầu lưu thông đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt.

Do không có cầu, nhiều người dân, giáo viên phải đi đường vòng từ xã Ðắk Gằn vòng qua xã Cư K’nia (Cư Jút) mất hơn 1 tiếng đồng hồ, thay vì chỉ mất 3 phút so với đi qua cầu tại suối Ðắk Te mới đến được thôn.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk R’la, thôn Năm Tầng là thôn đặc biệt khó khăn của xã Ðắk R’la, hơn 300 hộ, với khoảng 1.700 nhân khẩu; đồng bào dân tộc Mông, Dao chiếm 95%. Hằng ngày, mọi lưu thông, sinh hoạt của người dân trong thôn với các địa phương khác chủ yếu đều đi qua cây cầu này.

