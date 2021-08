Thông tin mới nhất vụ bé trai bị đánh dã man ở Bình Dương: Kẻ ra tay là cha dượng, mới dọn về ở cùng vợ hờ

Liên quan đến đoạn clip bé trai bị một người đàn ông đánh đập dã man, sáng 5/8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi trên.

Lê Hoài Nam được xác định là kẻ đã liên tục đánh vào đầu, tát, đạp, thậm chí nhiều lần nhấc bổng em bé lên cao và đập xuống nệm trước sự bất lực của người mẹ. Người bị bạo hành dã man là bé N.P.A. (5 tuổi) sống tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận A.

Trước đó, tối 4/8 trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập dã man bé trai. Mặc cho cháu bé liên tục gọi "ba", gào thét nhưng người này vẫn liên tục tát, dùng chân đạp, thậm chí còn nhấc bổng bé lên cao và đập xuống nệm, đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện nhưng không can ngăn và người đàn ông tiếp tục quát mắng, đánh bé trai.

Chỉ khi thấy em bé bị người đàn ông đập xuống nệm, người phụ nữ mới chạy ra ôm đứa trẻ. Nhưng kẻ bạo hành vẫn không dừng lại mà còn xông vào tấn công hai mẹ con, bắt người phụ nữ phải lựa chọn "hoặc nó về ngoại hoặc tôi ra khỏi nhà này". Khi em bé nhắc đến các bạn, người đàn ông trong clip càng hung hãn đánh em nặng hơn.

Ngay khi clip vụ bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội, Công an TP Thuận An đã vào cuộc và đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên Lê Hoài Nam đã thừa nhận hành vi đánh đập bé trai.

Nam khai đã dọn đến sống chung như vợ chồng với người phụ nữ tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Cháu bé bị bạo hành là con riêng của vợ hờ.

Tác giả: YẾN NHI

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị