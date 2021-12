Thông tin mới nhất về vụ việc thầy giáo nghi dâm ô học sinh ở Nghệ An

Ngày 7/12, trả lời với báo chí, thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đoàn của Công an huyện này đang vào hiện trường vụ thầy giáo nghi dâm ô học sinh ở Trường Tiểu học Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, công an đang tạm giữ một thầy giáo nghi dâm ô học sinh.

Người này là Vừ Bá P, công tác khá lâu tại Trường Tiểu học Mường Lống 1.

Phía Trường Tiểu học Mường Lống 1 cũng xác nhận, công an đã đưa ông P về huyện để tiến hành các thủ tục tố tụng. Phía công an vào hiện trường vụ việc nghi thầy giáo P dâm ô với học sinh.

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết: "Công an huyện Kỳ Sơn có thông báo là bắt tạm giam thầy P để phục vụ công tác điều tra. Sự việc cụ thể ra sao, do quy định đang trong quá trình điều tra, tôi chưa biết rõ".

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp Luật Plus