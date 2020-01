Thông tin chính thức vụ xả súng 2 người chết, 5 người bị thương ở Lạng Sơn

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: Bảo vệ pháp luật

Cụ thể, vụ nổ súng xảy ra vào lúc 21h02 ngày 13/1, tại nhà vợ chồng anh Phạm Văn Túy, SN 1975 và vợ là Hoàng Thị Hoài, SN 1983 ở khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Theo công an tỉnh Lạng Sơn, vào thời điểm trên, gia đình anh Hoài đang có 10 người ngồi ăn cơm, uống nước trong bếp thì bất ngờ một đối tượng đội mũ lưỡi trai cầm một khẩu súng dạng AK47 từ đằng sau nhà bắn 4 phát đạn từ bên ngoài vào qua cửa số gian bếp, trong đó có 1 viên trúng đầu cháu Phạm Thanh Ph. (SN 2008, con trai chị Hoài), làm nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng súng nổ, em Phạm Thành Ch. (SN 2005, con trai cả chị Hoài) chạy trốn vào nhà vệ sinh, số người còn lại chạy ra phía trước gian bán hàng. Đối tượng không buông tha, hắn đi vòng phía ngoài nhà dùng súng nã đạn liên tiếp.

Người đàn ông nổ súng ở Lạng Sơn. Ảnh cắt từ video

Chưa dừng ở đó, đối tượng cầm súng sang xưởng làm lốp ô tô của anh Hoàng Quốc Hương, SN 1977 ở cách nhà chị Hoài khoảng 15m, bắn liên tiếp khoảng 15 phát đạn. Anh Hương bỏ chạy vào trong nhà bị đối tượng bắn 1 viên trúng lưng. Sau khi bắn xong đối tượng cầm súng bỏ trốn.

Hậu quả 2 nạn nhân tử vong là cháu Phạm Thanh Ph. và anh Hoàng Quốc Hương. 5 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là chị Hoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng, Vũ Xuân Hưởng và anh Nguyễn Văn Tuyển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh hối hợp với VKSND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chức năng tiến hànhh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Tại hiện trưởng, cơ quan chức năng thu được nhiều vỏ và đầu đạn.

Kết quả ban đầu xác định nghi phạm là Lý Văn Sắn, SN 1970 ở cùng thôn với các nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng gây án.

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật