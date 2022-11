Thông qua Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Với 27/27 phiếu thuận, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh vào ngày 14/11 đã chính thức thông qua Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, điều kiện là phải có chỉnh sửa, bổ sung.

Cùng với đó, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh cũng đã thông qua Dự thảo Báo cáo thẩm định, cũng như Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

“Nghệ An còn nhiều dư địa, tiềm năng để phát triển. Do đó, Quy hoạch tỉnh Nghệ An phải làm sao khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, để xây dựng, phát triển tỉnh trở thành vùng động lực, là đầu tàu, dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển của cùng Bắc Trung Bộ”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh nói.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Trung

Trong khi đó, theo khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Nghệ An xác định việc xây dựng Quy hoạch chính là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XIX.

“Đây là vấn đề mới, khó, nhưng được sự quan tâm, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan, tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thẩm định”, ông Thái Thanh Quý nói.

Theo ông Quý, quan điểm xuyên suốt trong việc lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An, đó là quyết tâm tạo đột phá ở một số lĩnh vực; bảo đảm quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; đảm bảo phát triển hài hòa giữa các vùng miền và đô thị; tập trung phát triển liên kết vùng miền, trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ…

Theo Quy hoạch, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2050, Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, thu nhập cao, văn minh hiện đại của cả nước.

Một số mục tiêu cụ thể cũng đã được đặt ra. Đó là, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 11,1%/năm. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10,2%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 12,0%/năm.

Với kết quả này, dự kiến, GRDP bình quân đầu người năm 2030 của Nghệ An đạt khoảng 8.000 USD (giá hiện hành). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 12%/năm.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tại sự kiện. Ảnh: Đức Trung

Quy hoạch cũng đã xây dựng các định hướng phát triển trọng tâm gồm: 2 khu vực động lực tăng trưởng, 3 đột phá chiến lược; 4 hành lang kinh tế; 5 lĩnh vực trụ cột phát triển, 6 trung tâm đô thị.

Trong đó, 2 khu vực động lực tăng trưởng được xác định là TP. Vinh mở rộng (sáp nhập thị xã Cửa Lò và 1 số xã của huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên vào thành phố Vinh) và Khu kinh tế Nghệ An (mở rộng).

3 đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh mang tính cạnh tranh vượt trội gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An.

Quy hoạch cũng định hướng phương án phát triển cụ thể cho các ngành, lĩnh vực quan trọng, gồm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, kinh tế biển, nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe...

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề nghị tỉnh tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, cũng như Hội đồng Thẩm định, làm sao để có được một bản quy hoạch tốt nhất, tạo nền tảng quan trọng để phân bổ không gian phát triển, giúp Nghệ An có thể phát triển đột phá trong thời gian tới.

Bộ trưởng cũng đã đề nghị tỉnh làm rõ các điểm nghẽn mang tính cản trở sự phát triển của tỉnh; cũng như các vấn đề liên kết vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, kết nối với Lào; làm rõ vai trò, vị trí của Nghệ An trong sự phát triển của toàn vùng…

“Vinh phải là thành phố của cả vùng. Nghệ An phải trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ, là trung tâm của giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói và bày tỏ hy vọng rằng, trong chặng đường phát triển mới, Nghệ An sẽ phát triển bứt phá.

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng Thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, sau khi được thông qua, Nghệ An sẽ nỗ lực hiện thực hóa quy hoạch, để tạo không gian phát triển mới cho địa phương.

“Nghệ An rất quyết tâm tạo được hấp lực mới cho tỉnh, từ hấp lực tạo thành động lực, nguồn lực cho sự phát triển của địa phương”, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Đầu tư