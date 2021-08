Thống đốc New York bị kêu gọi từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục

Thống đốc New York Andrew Cuomo (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ ông ấy nên từ chức", Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 3/8 khi được hỏi liệu ông Cuomo có đáng bị luận tội hay từ chức vì những cáo buộc quấy rối tình dục hay không.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng kêu gọi ông Cuomo từ chức. Bà Pelosi đồng thời khuyến khích những người phụ nữ đứng lên tố cáo những hành vi quấy rối tình dục.

Hai thượng nghị sĩ New York cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng: "Không ai được phép đứng trên pháp luật. Người dân New York xứng đáng có một thống đốc tốt hơn. Chúng tôi tiếp tục cho rằng, Thống đốc (Cuomo) nên từ chức".

Những kêu gọi trên được đưa ra sau khi Tổng chưởng lý bang New York Letitia James công bố báo cáo kết quả điều tra 5 tháng cho biết, ông Cuomo đã nhiều lần quấy rối tổng cộng 11 phụ nữ. Theo bà Tổng chưởng lý bang New York Letitia James, Thống đốc New York không chỉ đụng chạm vào cơ thể những phụ nữ này mà còn đưa ra những lời khiếm nhã, gợi dục.

Ông Cuomo, 64 tuổi, đã bác bỏ những cáo buộc này. Ông cho biết, những người tố cáo ông đã hiểu sai lời nói và hành động của ông. Ông cũng đồng thời phát tín hiệu sẽ không từ chức. Mặc dù vậy, những cáo buộc này có thể sẽ gây nhiều khó khăn cho ông Cuomo nếu có ý định tái tranh cử vào năm 2022.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí