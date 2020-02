Thơm ngon đặc sản cá lóc U Minh Thượng

Vào những buổi chiều rảnh rỗi, người dân U Minh chỉ cần rủ nhau ra sông hoặc vào rừng, khi về là đã có ngay món cá nướng, ốc luộc hay, chuột quay... Thiên nhiên ưu đãi cho U Minh nguồn sinh vật, thực vật khá lớn. Đầu năm 2004, Ban quản lý vườn quốc gia U Minh Thượng mở dịch vụ du lịch rừng. Hiện nay U Minh Thượng trở thành điểm thu hút khách du lịch khắp nơi, mà “món” độc đáo nhất là câu cá trong những dòng kênh, trảng cỏ của rừng già. Không ở đâu nhiều cá đồng như nơi đây. Có người còn phong cho U Minh Thượng là “đệ nhất cá đồng”.

Cá lóc có nhiều ở rừng U Minh

Trong đó cá lóc là loại cá được ưa chuộng. Nó sống trong vùng rừng ngập nước rộng lớn, nhiều thức ăn nên sinh sôi mạnh mẽ. Có những con cá lóc sống nhiều năm, nặng tới 4-5kg hai nhú thịt bên mép dài ra như hai sợi râu. Mùa mưa thì giăng lưới, buông câu. Mùa khô nước rút xuống các ao đìa, cá lóc theo nước tụ về vùng trũng. Xưa, dân thường đào đìa trong rừng, chờ đến mùa khô thì vào bắt cá.

Vì cá nhiều người dân nơi đây đã tận dụng những gì sẵn có để sáng tạo ra các món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng đất này. Riêng với cá lóc, bà con nơi đây từ lâu đã sáng tạo ra hàng chục món ăn khác nhau như : Cá lóc kho (nước màu, nước dừa, kho tiêu, kho khô, kho hành, kho dưa, kho củ cải trắng), cá lóc nấu canh (canh chua cá lóc, nấu chuối cơm mẻ, nấu canh cải, canh bầu bí, nấu lá nhào) cá lóc luộc hèm, cá lóc chiên (chiên muối, chiên tươi, chiên sốt cà, chiên xù) Cá lóc nướng (nương trui, nướng lửa than, nướng trộn sầu đâu, ốp bẹ chuối) vv… Cách chế biến phong phú như vậy đã nói lên tính sáng tạo và văn hóa ẩm thực vùng đất U Minh Thượng phong phú cỡ nào. Bây giờ mời bạn thưởng thức ba món cá lóc thơm ngon dưới đây nhé:

Nem mắm

Trước đây người dân U Minh đi ruộng, đi rừng chỉ cần một mo cơm với vài con mắm, bọc dấm ớt là đủ. Khi đói bụng người ta dỡ mo cơm ra, dùng tay xé con mắm chấm dấm ớt và bốc cơm nguội ăn ngon lành. Ca dao có câu: “Ngày xưa ăn mắm sắm vàng/ Ngày nay ăn mắm người sang mới được dùng”. Quả thực mắm cá lóc trên thị trường khá mắc. Nem mắm là món ăn chế biến từ mắm cá lóc. Thịt mắm lóc được xé ra, trộn với thịt heo luộc xắt mỏng, đu đủ gần chín, ớt, tỏi, riềng, thính, đường và muối. Người ta dùng lá vông hoặc lá tầm ruột bọc lại cho chặt. Kết thành từng chùm để ủ sẵn. Thời gian ủ để nem chua khoảng 3-5 ngày. Nem mắm thường được làm vào các dịp lễ, Tết.

Cá lóc nướng cuốn lá sen

Cá lóc chừng non một ký trở lại còn tươi sống, rửa sạch cho vào thau rồi rải đều lớp muối hột lên trên, đậy kín lại. Một lúc sau, cá sẽ sạch chất nhờn do vùng vẫy. Lấy một que tre vót nhọn rồi xiên cá từ miệng đến đuôi, quấn lá sen xanh (lá già) kín lại hai, ba lớp. Cho cá lên bếp than hồng nướng, xoay trở cá cho chín đều. Khi lá cháy hết cũng là lúc cá chín. Cá chín nhờ hơi nóng của lá sen còn tươi tỏa ra như hấp. Đem cá xuống đĩa, banh sống lưng cá nứt ra, rút bỏ xương, phết mỡ hành cùng đậu phộng giã mẻ, cuốn cá với lá sen non (thay bánh tráng). Lá sen non còn búp chưa nở có khá nhiều ở đồng bưng, ao đìa. Ăn cùng với các loại rau ghém, bún, thịt ba rọi thái bản mỏng, tôm tép lột, chấm cùng nước mắm nêm pha chế cho vừa ăn. Bạn sẽ cảm nhận da cá vừa béo vừa giòn, thịt cá ngọt, thơm bùi, ruột cá đắng dịu, vị lá sen non chát nhẹ, thoang thoảng mùi hương sen.

Cá lóc nướng trui

Dân nhậu thường bắt cá lóc, dùng cây nhọn xiên từ miệng xuống đuôi, sau đó cắm xiên cá xuống đất, để đầu chúc xuống phía dưới, phủ rơm lên đốt. Than rơm đỏ hồng trùm lên thân cá. Đến khi than tàn mới lấy cá ra, cạo bỏ lớp vỏ cháy bên ngoài, phía trong là lớp da cá màu vàng nghệ rất thơm.

Con cá nước được đặt vào tàu lá chuối, dẽ lớp thịt trắng phau từ lưng cá ra, bộ lòng cá cũng chín, có lớp mỡ trắng bọc xung quanh trông rất hấp dẫn. Trong bàn nhậu, bộ lòng cá thường được ưu tiên cho người lớn tuổi nhất dùng. Gan cá và mật cá hơi đắng mà ngon, ruột và bao tử vừa béo, vừa ngậy mà lại vừa dòn. Cá lóc nướng trui thường được ăn kèm với bánh tráng, muối ớt, rau rừng U Minh Thượng như: rau đắng, kim thất, đọt choại thì rất ngon. Trong căn chòi nhỏ giữa không gian xanh ngát hoang sơ của vùng rừng nước U Minh, ngồi bên bàn nhậu cùng với các chiến hữu nâng ly với món cá lóc nướng trui, thì thú vị biết nhường nào!

