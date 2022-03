Thói quen ăn uống cần tránh để ngừa đau khớp

Tiêu thụ quá nhiều gluten

Người đau khớp cần thận trọng khi tiêu thụ quá nhiều gluten.

Loại protein này có nhiều trong các loại ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen. Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best tại công ty dinh dưỡng Balance One Supplements cho hay, nhiều bệnh mãn tính chịu ảnh hưởng từ thực phẩm và các dưỡng chất mà chúng ta tiêu thụ theo cả hai hướng là tích cực và tiêu cực. Chẳng hạn, những thực phẩm gây viêm thường làm cho bệnh trạng trở nặng hơn. Do đó, người mắc bệnh tự miễn có thể kiểm soát tốt hơn tình trạng đau và cứng khớp xương nếu chủ động tránh ăn nhóm thực phẩm gây viêm nhiễm, mà điển hình là các sản phẩm có chứa gluten nêu trên.

Chế độ ăn thiếu probiotic

Ăn nhiều thực phẩm gây viêm (như đường, tinh bột tinh chế, chất béo xấu...) có thể dẫn đến tình trạng viêm cấp độ thấp mãn tính, đồng thời ảnh hưởng xấu tới tâm trạng. Lý do là các tế bào thần kinh trong niêm mạc ruột đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất hoóc-môn mang lại cảm giác vui vẻ serotonin. Do vậy, hạn chế thực phẩm gây viêm đồng thời bổ sung probiotic (những vi khuẩn “tốt” có trong các loại thực phẩm lên men như sữa chua) có thể giữ cho niêm mạc ruột luôn khỏe mạnh, vừa giúp cải thiện tâm trạng vừa ngăn ngừa sự khởi phát của các bệnh mãn tính như đau nhức xương khớp.

Hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người sử dụng nhiều đồ uống và món ăn có đường có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp hơn những người uống ít hoặc không uống. Sử dụng nhiều đường cũng có thể làm các triệu chứng viêm khớp trầm trọng hơn.

Vì vậy, người bệnh nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường như: bánh kẹo, nước ngọt và một số loại thực phẩm như món ướp sẵn, nước sốt...

Nên cắt giảm muối

Các nhà nghiên cứu cho rằng, chế độ ăn có lượng natri cao có thể là một yếu tố nguy cơ dẫn đến các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp.

Một nghiên cứu trên chuột cho thấy, bệnh viêm khớp ở những con chuột được ăn chế độ ăn nhiều muối nghiêm trọng hơn so với những con có chế độ ăn có lượng muối bình thường. Chuột ăn ít muối có ít sự cố sụn và phá hủy xương cũng như các dấu hiệu viêm thấp hơn so với chuột có chế độ ăn nhiều muối.

Vì vậy, người mắc bệnh viêm khớp nên cắt giảm lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày để kiểm soát bệnh.

Tác giả: Anh Đào (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn