Thiếu tiền, mượn xe mang đi cầm cố

Bắt giữ đối tượng Đỗ Hùng Sơn cùng tang vật

Theo đó, vào ngày 19/12/2021, Công an huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo của anh C.T.H., trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp về việc, vào ngày 24/11/2021 có cho Đỗ Hùng Sơn (sinh năm 1987), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp mượn 01 xe mô tô đi mua đồ. Tuy nhiên, sau khi cho mượn xe, anh H. không thấy Sơn trả và không liên lạc được.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp nhanh chóng xác minh vụ việc. Qua đấu tranh, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Đỗ Hùng Sơn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận do quen biết với anh H. và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã mượn xe của anh H. mang đi cầm cố.

Đối tượng Đỗ Hùng Sơn đã có 01 tiền án cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.