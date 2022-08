‘Thiếu gia’ Tô Nhựt Khanh và 1 đồng phạm bắn chết người bị đề nghị tử hình

Tô Nhựt Khanh (phải) và Trần Trung Thành bị đề nghị mức án tử hình - Ảnh: SƠN LÂM

Chiều 3-8, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm ‘thiếu gia’ Tô Nhựt Khanh dùng súng bắn chết đối thủ, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã đề nghị các mức án: tử hình đối với Tô Nhựt Khanh (29 tuổi), tử hình đối với Trần Trung Thành (29 tuổi), 20 đến 23 năm tù đối với Lê Thanh Phúc (29 tuổi) cùng về các tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Võ Tuấn Vũ (23 tuổi) bị đề nghị 1 năm 6 tháng đến 2 năm 9 tháng tù về các tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm.

Phạm Huỳnh Phúc Thiện (19 tuổi) bị đề nghị 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, Tô Phước Lộc (20 tuổi) bị đề nghị 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù cùng về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 4-2019 đến tháng 2-2020, Khanh tìm mua trên mạng xã hội 4 khẩu súng đạn hoa cải tự chế, 2 khẩu súng tự chế dạng rulô, 33 viên đạn… cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác như khóa số 8, súng bắn điện, bình xịt hơi cay... về cất để sử dụng.

Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhóm Đào Quốc Thịnh và Đào Quốc Liêu (cha của Thịnh), thường xuyên bị nhóm người của Liêu bắn, chém gây thương tích nên vào ngày 30-4-2020, Thiện chở Khanh sử dụng súng bắn đạn hoa cải tự chế bắn Thịnh gây thương tích 25%.

Sau đó, một người trong nhóm Khanh bị nhóm của cha con Thịnh, Liêu chém gây thương tích nên Khanh đến nói chuyện với Thành.

Do được gia đình Khanh giúp đỡ khi từ TP.HCM xuống Tiền Giang sinh sống nên Thành đồng ý giúp Khanh trả thù.

Ngày 25-7-2020, khi nghe Khanh thông báo về địa điểm của ông Liêu, Thành đã cầm súng do Khanh đưa, nói Phúc chở đuổi theo bắn chết ông Liêu trên quốc lộ 1, đoạn thuộc TP Tân An, Long An.

Gây án xong, Thành và Phúc chạy về TP.HCM trốn. Vụ việc này Thiện, Lộc và Vũ đều biết nhưng không tố giác. Trong đó, Vũ còn tham gia cất giữ các khẩu súng của Khanh.

Theo đại diện viện kiểm sát, hành vi của Khanh, Thành, Phúc đã phạm tội giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, có tính chất côn đồ, đồng phạm có tổ chức.

Trong đó 2 bị cáo Khanh, Phúc có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên, còn Phúc có tình tiết tăng nặng là tái phạm tội.

Ngoài bị cáo Khanh, các bị cáo còn lại đều có tình tiết giảm nhẹ là đã đầu thú, thành khẩn khai báo.

Tại phiên tòa, các bị cáo, bị hại đều đồng ý với cáo trạng đưa ra. Bên cạnh đó, Khanh, Phúc, Thành cũng đồng ý bồi thường hơn 1 tỉ đồng các tổn thất vật chất, tinh thần, chi phí mai táng, cấp dưỡng các con chưa đủ tuổi của bị hại…

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ