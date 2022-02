Thị trường ô tô nhập khẩu sau Tết Nguyên đán 2022: Cung không đủ cầu

Ô tô sản xuất trong nước tăng mạnh tháng đầu năm Trái ngược với tình trạng khan hiếm ô tô nhập khẩu, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa được công bố cho thấy, ước tính trong tháng 1/2022, tổng số ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là 38.300 chiếc, tăng tới 7,9% so với tháng 12/2021 (với khoảng 35.500 chiếc). Đây đã là tháng thứ 4 liên tiếp lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước có mức tăng trưởng dương. Con số hơn 38 nghìn chiếc của tháng 1/2022 đã vượt xa so với các tháng trong năm 2021 và bằng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Vietnamnet, các chuyên gia đánh giá, mức tăng trưởng cao về sản lượng ô tô ngay trong tháng đầu tiên là tín hiệu tích cực của thị trường ô tô trong nước năm 2022, khi cả nước đang thích ứng an toàn với dịch Covid-19 và dần trở lại trạng thái bình thường mới. Ngoài ra, với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước được áp dụng từ 1/12/2021 đến hết 31/5/2022 khiến xe nội tăng sức cạnh tranh đáng kể so với xe nhập khẩu.