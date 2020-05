Thi thể ùn ứ trong các nhà xác di động ở New York

Gia đình ông Ananda Mooliya (Ảnh: CNN)

Bi kịch của nạn nhân Covid-19

Vào những giây phút cuối đời, Ananda Mooliya, 56 tuổi, vẫn khẳng định với vợ và hai con trai rằng ông khỏe mặc dù họ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của ông từ căn phòng bên cạnh.

Vợ ông, bà Rajni Attavar, nghẹn ngào kể lại, không lâu sau đó khi bà đang lau mặt cho chồng bỗng thấy miệng ông há hốc. Bà đã cố lay gọi nhưng ông không có phản ứng. Gia đình bà gọi sự trợ giúp qua 911. Chỉ 10 phút sau đó các nhân viên y tế có mặt và dùng máy trợ thở cho ông Mooliya nhưng vô ích. Họ trùm khăn trắng lên thi thể của ông Mooliya ngay tại phòng bếp của gia đình. Theo giấy chứng tử, ông Mooliya qua đời lúc 9h37 tối 8/4, nguyên nhân tử vong được xác định là do bệnh giống cảm cúm, có thể là Covid-19.

Bi kịch của gia đình ông Mooliya không dừng lại ở đó. Các thành viên trong gia đình cho biết, phải vài tiếng sau khi qua đời thi thể của ông mới được chuyển đến nhà xác và mất gần 3 tuần nữa mới được hỏa táng. Gia đình cũng không được dự lễ hỏa táng do lệnh giãn cách xã hội.

Đây không phải bi kịch của riêng gia đình họ. Rất nhiều gia đình khác ở tâm dịch New York cũng trải qua bi kịch tương tự trong bối cảnh số người chết vì Covid-19 tăng nhanh khiến các nhà xác, nhà tang lễ quá tải.

Số người chết vượt sức tưởng tượng

Theo CNN, các túi đựng xác chồng chất khắp nơi ở thành phố New York. Ngày ông Mooliya qua đời cũng là ngày bang New York có 799 người chết vì Covid-19. Tính đến cuối tuần qua, bang này ghi nhận hơn 24.000 ca tử vong do Covid-19, trong đó chủ yếu ở thành phố New York.

Mặc dù thành phố đã tăng gấp đôi công suất bảo quản thi thể, song các nhà tang lễ tại đây vẫn không thể xử lý hết số thi thể. Một nhà hỏa táng tại Brooklyn đã bị nứt do phải xử lý số lượng thi thể quá lớn. Hoạt động hỏa táng do vậy bị trì hoãn. Trong thời gian này, họ buộc phải bảo quản thi thể trong các xe tải đông lạnh. Ngoài ra, nhiều trường hợp lựa chọn phương án chôn cất thay vì hỏa táng. "Số người chết vượt mức tưởng tượng của chúng tôi. Tôi đã làm công việc này 43 năm và chưa bao giờ chứng kiến cảnh này", Joe Sherman, nhà quản lý một đài hóa thân ở Brooklyn cho biết.

Richard Moylan, quản lý nhà hỏa táng Green-Wood ở Brooklyn, cho biết: “Chúng tôi chưa từng thấy số lượng thi thể hỏa táng nhiều đến vậy”. Ông cho biết thêm, hiện mỗi ngày nhà hỏa táng này phải xử lý khoảng 130 thi thể mỗi tuần, tăng gần đáp đôi so với trước đại dịch. “Mọi người đang phải gửi thi thể ra khỏi thành phố, ra khỏi bang”, ông Moylan nói và cho biết thêm rằng nếu trước kia khách hàng chỉ gần gọi điện, dịch vụ hỏa táng sẽ được thực hiện nhanh chóng nhưng giờ đây đều phải đặt lịch và chờ đợi.

Những nhà xác di động

Các xe tải đông lạnh dùng làm nhà xác di động bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan (Ảnh: Getty)

Tình trạng các nhà xác, nhà tang lễ quá tải dẫn đến việc nhiều xe tải đông lạnh trở thành các nhà xác di động để bảo quản thi thể người chết. Trong một vụ việc gần đây, cảnh sát đã phát hiện 60 thi thể đang phân hủy chồng chất trên 4 chiếc xe tải bên ngoài nhà tang lễ Andrew T. Cleckley ở Brooklyn.

Nhà tang lễ này không còn chỗ chứa thi thể nên họ đã dùng đến các xe tải để chứa thi thể chờ hỏa táng. Ít nhất 1 chiếc trong số đó không có hệ thống làm lạnh và các túi xác chỉ được bảo quản tạm bằng đá. Tối 30/4, 18 thi thể cũng được phát hiện trong một nhà tang lễ quá tải ở New Jersey.

“Đây là chuyện đáng buồn, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với gia đình người đã mất. Việc này hoàn toàn có thể tránh được. Họ có nhiều cách để đề nghị chúng tôi giúp đỡ, nhưng họ đã im lặng”, Thị trưởng New York Bill de Blasio nói với CNN hôm 1/5. Sở y tế New York đã treo giấy phép hoạt động của nhà tang lễ Andrew T. Cleckley.

