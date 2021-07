Thí sinh Nghệ An đánh giá đề thi Toán "dễ thở" nhưng có tính phân loại

Đúng 16h ngày 7/7, các thí sinh kết thúc môn thi Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An nhiều thí sinh rời phòng thi môn Toán với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

Kết thúc môn Toán, các thí sinh ra khỏi phòng thi khá phấn khởi.

Kết thúc buổi thi môn Toán chiều nay, mặc dù trời vẫn còn mưa nặng hạt nhưng rất đông phụ huynh đội mưa đứng chờ ngay trước cổng trường với hy vọng con, em mình sẽ hoàn thành tốt bài thi.

Nhiều phụ huynh "đội mưa" thí sinh với hi vọng con mình sẽ làm bài tốt.

Bạn Lê Đình Anh, điểm thi ở trường THPT Hà Huy Tập cho biết, đề Toán hôm nay khá dễ thở. Theo đó, em Anh tự tin mình có thể đạt được 8 điểm Toán. Những bạn khá và nắm vững kiến thức thì có thể làm được từ 8 đến 8,5 điểm.

Nhiều thí sinh tự tin mình đạt được điểm khá.

Cũng giống như Anh, bạn Lê Thị Quỳnh Anh cho biết, khá thoải mái sau khi thi môn Toán. "Em ước tính mình có thể đạt được hơn 8,5 điểm Toán. Với đề thi này, em nghĩ chỉ cần học chắc kiến thức trong sách giáo khoa có thể đạt từ 5-7 điểm. Với những bạn có học lực giỏi có thể đạt điểm 9-10 điểm", Quỳnh Anh cho biết thêm.

Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay khá phù hợp với năng lực của học sinh.

“Em thấy đề thi năm nay khá nhẹ nhàng và có tính phân loại cao. Từ câu 1 đến câu 35 là câu hỏi dễ ở mức độ nhận biết và thông hiểu dành cho bạn xét tốt nghiệp. Đến 15 câu cuối có mức độ phân hóa, trong đó câu 35 – 45 dành cho các bạn ở học lực khá. Riêng 5 câu cuối là 5 câu khó, em có làm hết nhưng không chắc chắn đúng lắm”, em Minh Ngọc, thí sinh ở điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết.

Em Bùi Thị Thanh Hoài, thí sinh ở điểm thi trường THPT Nam Đàn 2 cho biết: "Với đề thi này em thấy độ phân hóa phù hợp, em làm được từ câu 1 đến 30 là chắc chắn đúng. Số câu còn lại bắt đầu từ mức độ vận dụng và vận dụng cao chỉ làm câu phán đoán và 10 câu cuối em không làm được".

"Môn Toán có độ khó vừa phải. Trong 50 câu hỏi, em chỉ khẳng định làm đúng được khoảng 38 câu đầu tiên. Số câu còn lại thì em đánh dấu theo chủ quan, chưa xác định được chắc chắn đúng hay sai", em Phạm Viết Thắng, thí sinh ở trường THPT Nam Đàn 1 cho hay.

Theo báo cáo nhanh của sở GD&ĐT Nghệ An kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, buổi thi thứ 2 có 34.184 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi: 34.107, tổng số thí sinh vắng thi 31. Trong buổi thi Toán không có thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế thi. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn