Thí sinh hài hước nhất Đường lên đỉnh Olympia, có câu trả lời cực kỳ mặn mà

Đường lên đỉnh Olympia là một trong những gameshow truyền hình nhận được sự quan tâm của khán giả suốt hơn 20 năm qua, đặc biệt là các cô cậu học trò. Bên cạnh là sân chơi tri thức, đây còn là nơi tạo ra những "vựa muối cực mặn", khiến mạng xã hội "dậy sóng" một thời gian dài.

Mới đây, dân mạng đã đào lại khoảnh khắc nam sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia 2015 có câu trả lời cực kỳ mặn mà. Theo đó, anh chàng này là Lương Nguyễn An Nhiên đến từ THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM.

Ở cuộc thi năm đó, An Nhiên đã có màn trình diễn thuyết phục, thắng áp đảo các thí sinh khác để thẳng tiếp vào cuộc thi Quý 4. Tuy nhiên, đại diện của chuyên Lê Hồng Phong lại để thua tiếc nuối nam sinh Huy Hoàng (PT Năng khiếu, ĐHQG TP HCM).

Nam sinh đến từ trường chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM tại cuộc thi năm đó

Dù không mang cầu truyền hình về cho ngôi trường của mình, thế nhưng An Nhiên lại để khán giả "nhớ mặt đặt tên" thông qua một tình huống khác. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi 20 điểm: "Tại sao có trường hợp diễn viên xiếc ngồi trên yên ngựa đang phi nhanh, nhảy lên cao, khi rơi xuống lại vẫn đúng vào yên ngựa" trong phần về đích, An Nhiên đã khiến khán giả không thể nhịn cười với câu trả lời hài hước.

Đại diện đến từ TP HCM đáp rằng, sở dĩ diễn viên xiếc có thể rơi xuống đúng yên ngựa là do... gặp may. Đáp lại, MC Tùng Chi cũng mặn mà không kém: "Bạn vừa chọn ngôi sao hy vọng nhưng bạn không gặp may tí nào khi gặp phải câu hỏi này. Đó chắc chắn không phải là đáp án rồi".

Câu trả lời không thể bá đạo hơn của An Nhiên năm đó đã gây bão mạng xã hội. Anh chàng lúc đó còn được dân mạng đặt rất nhiều danh hiệu như "thí sinh hài hước nhất Đường lên đỉnh Olympia 2015", "thí sinh mặn nhất Olympia", "vựa muối Olympia",..

An Nhiên được dân mạng đặt là "vựa muối" hay "thánh hài hước" sau câu trả lời "gây sốt" năm đó. Ảnh: ione.net

Mặc dù không đi đến trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia, tuy nhiên An Nhiên vẫn tiếp tục giữ vững phong độ học tập ấn tượng của mình. 9X thi đỗ ĐH Luật TP HCM và gặt hái được nhiều giải thưởng khi ngồi trên ghế giảng đường.

Hiện "thánh hài hước" của Olympia năm nào đã tốt nghiệp bậc đại học, tuy nhiên do ít chia sẻ hoạt động trên trang cá nhân hay chia sẻ thông tin với báo chí nên không biết được An Nhiên hiện đang làm việc trong lĩnh vực gì, có cuộc sống ra sao.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: saostar.vn