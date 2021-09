Thêm nhiều tin đồn về iPhone 14

Trên Frontpagetech, Jon Prosser công bố một số hình ảnh render không chính thức của iPhone 14, với 2 điểm khác biệt rõ ràng: camera trước chỉ là chấm nhỏ và không có phần khuyết ở đỉnh máy (notch).

Nếu thông tin này chính xác, Apple đã loại bỏ 2 trong số những chi tiết bị phàn nàn nhiều nhất về thiết kế của iPhone, kể từ iPhone X.

Ảnh render iPhone 14 dựa vào tin đồn của Jon Prosser. Ảnh: Frontpagetech.

Theo đó, dường như iPhone 14 dày hơn một ít so với thế hệ hiện nay. The Next Web cho rằng điều này có thể mang đến viên pin lớn hơn. Điểm mới quan trọng khác gồm các nút tăng/giảm âm lượng hình tròn, loa và micro bố trí trong một riêng biệt khung tương tự trên iPhone 4, viền titan bao quanh máy.

Còn quá sớm để khẳng định tính chính xác của thông tin về iPhone 14. Chính Jon Prosser cũng lưu ý thiết kế sau cùng có thể thay đổi, tuy nhiên, ông kỳ vọng hãng sẽ tiếp tục đi theo phong cách này.

Trong khi đó, Ross Young, một nguồn tin rò rỉ uy tín khác, cho biết Apple đang tích cực phát triển công nghệ Face ID dưới màn hình, ít nhất là trên các phiên bản Pro.

Ross Young nói rằng việc tích hợp bộ cảm biến phần cứng cho tính năng nhận dạng khuôn mặt bên dưới màn hình dễ dàng hơn nhiều so với camera trước.

Theo The Next Web, điều này hơi kỳ lạ so với thực tế. Thị trường đã xuất hiện một số dòng điện thoại có camera selfie đặt dưới màn hình. Có thể Ross Young đề cập đến khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng máy ảnh hoặc khả năng hiển thị bình thường của màn hình.

Thông tin về các phiên bản iPhone ra mắt năm 2022. Ảnh: Ross Young.

Trên các dòng máy như Galaxy Z Fold3, khu vực chứa camera ẩn dưới màn hình vẫn dễ nhìn thấy. Những điểm ảnh tại đó bị làm mờ hơn so với nơi khác, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Vấn đề khác là chất lượng camera selfie bị suy giảm. Samsung hay ZTE đã cố gắng xử lý việc này, nhưng hiện tại người dùng vẫn phải đánh đổi hình ảnh để nhận lại sự thuận tiện của màn hình không điểm khuyết.

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng dự đoán iPhone 2022 có 2 kích thước 6,1 inch và 6,7 inch. Phiên bản Pro được trang bị Face ID dưới màn hình và camera đục lỗ.

Apple đã gửi thư mời tham dự sự kiện trực tuyến "California streaming" vào ngày 14/9 theo giờ địa phương. Dù hãng không nói rõ sẽ công bố sản phẩm nào, theo lịch trình hàng năm, giới truyền thông dự đoán đây là sân khấu dành cho iPhone 13 cùng một số thiết bị khác.

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Nguồn tin: zingnews.vn