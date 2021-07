Thêm 3 cửa hàng Bách Hóa Xanh bị lập biên bản

Sáng 23/7, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Tân An, tỉnh Long An tiến hành kiểm tra đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh, số 19 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, TP Tân An về hành vi nhân viên cửa hàng tính tiền khối lượng chênh lệch cao hơn khối lượng người dân mua hàng.

Theo đó, vào ngày 17/7, người dân phường 3 phản ánh lên đường dây nóng UBND TP Tân An về việc họ mua 3 sản phẩm tại cửa hàng Bách Hóa Xanh và được nhân viên thu ngân cửa hàng tính khối lượng chênh lệch cao.

Cụ thể, người dân mua 0,75 kg sản phẩm thịt đùi, nhân viên cửa hàng tính tiền 1,3 kg; đối với cá nục, người dân mua 0,6 kg, nhân viên cửa hàng tính tiền 1,2 kg; người dân mua 1 kg sản phẩm cá saba, nhân viên tính 1,6 kg. Sau khi người dân phản ánh, nhân viên thanh toán tiền Bách Hóa Xanh đã trả lại tiền tính chênh lệch cho khách là 166.000 đồng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản đối với cửa hàng này. Đồng thời đề nghị cửa hàng gửi công văn giải trình về Phòng kinh tế TP Tân An trước ngày 26/7.

Cục QLTT tỉnh Long An kiểm tra một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn. Ảnh: DMS.

Đoàn yêu cầu cửa hàng chấp hành nghiêm về niêm yết giá, bán đúng giá đã niêm yết và đặc biệt là tính tiền đúng khối lượng mà người dân đã mua. Nếu cửa hàng tiếp tục vi phạm, đoàn sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Zing, đại diện Bách Hóa Xanh cũng xác nhận có sai sót trong việc thanh toán cho khách hàng ở cửa hàng trên. "Hệ thống Bách Hóa Xanh cam kết với những sai sót như vậy sẽ đền bù cho khách hàng đúng số tiền chênh lệch và đền thêm 100.000 đồng/lần mua hàng", đại diện này cho biết.

Trước đó, chiều 22/7, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 thuộc Cục QLTT tỉnh An Giang cũng đã kiểm tra và lập biên bản cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành vì không niêm yết giá hàng hóa (thức uống dinh dưỡng hiệu Milo, loại 330 gram/bịch; chuối già Nam Mỹ, loại 1 kg/hộp và gà dai) tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định.

Chiều 21/7, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Công Thương, Sở Tài chính và Cục QLTT tỉnh Bình Phước cũng phát hiện cửa hàng Bách Hóa Xanh có địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú kinh doanh một số sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Ngay khi phát hiện sai phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu sản phẩm sai phạm và lập biên bản để xử lý đối với trường hợp này theo quy định.

