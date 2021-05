Thêm 3 ca nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

Đó là N.T.N. (nữ, 32 tuổi), trú tại đường Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, là nhân viên của vũ trường New Phương Đông; H.H.L (nam, 24 tuổi) và N.T.A.M (nam, 25 tuổi) cùng là lao động tự do, trú tại An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương chợ Cẩm Lệ

Cả 3 trường hợp nghi mắc Covid-19 mới này đều liên quan đến yếu tố dịch tễ là vũ trường New Phương Đông.

Phong tỏa đoạn đầu đường Đống Đa nơi có vũ trường New Phương Đông

Hiện, các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng tăng tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các khu vực những bệnh nhân này lui tới như khu vực quanh vũ trường New Phương Đông, chợ Phước Mỹ, Chợ Cẩm Lệ, chợ Đống Đa, chung cư 12T3 quận Sơn Trà./.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV