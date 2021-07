Thêm 2 nữ bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong

Ca tử vong thứ 124: BN20023, 78 tuổi, Nữ. Địa chỉ tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có tiền sử bệnh: Nhiễm trùng tiêu hóa, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, ung thư gan. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp và tử vong ngày 9/7. Nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi nặng, bệnh thận mạn giai đoạn cuối, ung thư gan, đái tháo đường type 2, nhiễm SARS-CoV-2.

Ca tử vong thứ 125: BN20025, 63 tuổi, nữ, địa chỉ: huyện Châu Thành, Đồng Tháp có tiền sử bệnh: Suy thận mạn giai đoạn 5, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc được điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. Bệnh nhân tử vong ngày 9/7 với chẩn đoán tử vong do Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, đái tháo đường type 2.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo Tiền phong