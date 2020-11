Thầy trò Đinh Văn Dũng lên đường tham dự Giải U21 Quốc gia 2020

Theo danh sách đăng ký thi đấu đội U21 SLNA đợt này góp mặt rất nhiều tài năng trẻ ở nhiều độ tuổi. Trẻ nhất là tiền đạo Cái Văn Quỳ sinh năm 2004. Tiền đạo này là “Vua phá lưới” Giải U15 Quốc gia 2019 khi U15 SLNA là nhà vô địch. Hai gương mặt trẻ khác là tiền vệ Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường đều sinh năm 2003 sau khi cùng U19 SLNA giành tấm HCĐ tiếp tục chơi ấn tượng tại đội U17 SLNA và giành chức vô địch vừa qua. Tiếp đến thủ môn Nguyễn Văn Việt sinh năm 2002.

Sinh năm 2001 là những tuyển thủ U18 Việt Nam và U19 Việt Nam những năm qua như thủ môn Nguyễn Văn Bá, Lê Văn Thành, Đặng Quang Tú, Trần Quốc Thành, Ngô Văn Lương, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Xuân Bình và Hồ Khắc Lương . Trong đó, Khắc Lương và Xuân Bình vừa cùng CLB Phù Đổng thăng hạng Nhất 2021. Tiền đạo Trần Mạnh Quỳnh là cầu thủ được PVF mượn về thi đấu tại hạng Nhì 2020.

HLV Đinh Văn Dũng cùng các học trò trong một buổi tập

Sinh năm 2000 là các cầu thủ Lê Thành Lâm, Nguyễn Nghi Phương, Thái Bảo Trung, Thái Minh Hiếu, Nguyễn Văn Trọng. Cùng các cầu thủ sinh năm 1999 được lên tập luyện và đấu ở V.League mùa vừa qua hoặc chí ít cũng được chơi bóng tại hạng Nhất như Thái Bá Sang, Hồ Trọng Vang, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Sơn, Trần Tiến Anh.

Một điều đáng tiếc cho U21 SLNA là không có sự phục vụ của tiền về tài năng Đặng Văn Lắm khi anh đang điều trị chấn thương tại PVF. Nếu như đoạt vé tham dự VCK, thì tiền vệ này sẽ kịp hồi phục để thi đấu.

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 2/12 với sự tham gia của hơn 16 đội bóng được chia làm 4 bảng. Ban đầu có 21 đội tham dự nhưng sau đó 5 đội xin rút không tham dự gồm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Sài Gòn, An Gian và Becamex Bình Dương. Theo kết quả chia bảng U21 SLNA nằm ở bảng C cùng các đội: Công An Nhân dân, Tây Ninh, Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai.

Bảng A là sự có mặt của Viettel, Hà Nội, Luxury Hạ Long, Nam Định. Bảng B có SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Phố Hiến thi đấu tại Kon Tum. Bảng D có Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An thi đấu tại Bến Tre. Các Đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chọn 4 Đội xếp thứ nhất, 3 đội xếp thứ nhì có điểm và chỉ số cao hơn trong bồn bảng cùng với đội chủ nhà Khánh Hòa vào thi đấu Vòng chung kết

Trong lịch sử HLV Đinh Văn Dũng cầm các đội U21 SLNA, thành tích khiêm tốn nhất là tấm HCĐ. Đó là cơ sở để các cầu thủ trẻ xứ Nghệ tự tin thi đấu, hoàn tất kỷ lục giành 6 tấm huy chương cho lò SLNA trong năm 2020.

Thành tích của SLNA tại Giải U21 Quốc gia là 5 chức vô địch vào các năm 2000, 2001, 2002, 2012, 2014. Lần gần nhất SLNA vô địch đã cách đây 6 năm với dàn cầu thủ sinh năm 1993 đến 1995. Vòng chung kết Giải bóng đá U21 Quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 -19/12/2020 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

