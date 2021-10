Thấy người dân hồi hương bị bỏ lại phía sau, CSGT lập tức có hành động dứt khoát giúp xe bám kịp đoàn

Trên hành trình hồi hương, bà con liên tục được tiếp sức nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, các tấm lòng hảo tâm. Đi đến đâu, người dân đều được dẫn đoàn, được tiếp tế lương thực, xăng xe, nước uống... Hành động đẹp ấy đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch.

Một đoạn clip mới đây ghi lại khoảnh khắc ấm lòng khi công an Đắk Nông dẫn đoàn người di trú được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Khi đang đưa dòng người hồi hương đi qua địa phận tỉnh, chiếc xe của một gia đình nọ bị tụt lại phía sau. Thấy sự lạ, chiến sĩ CSGT mới ra thăm hỏi và biết chiếc xe bị hỏng, không thể đi tiếp.

Không chần chừ, nam cảnh sát lập tức bảo gia đình ngồi yên trên xe, còn anh ở phía sau gồng mình đẩy. Chiếc xe đi được 1 đoạn xa xa nhưng vẫn không thể nổ máy, chiến sĩ CSGT đành gọi viện trợ một chiếc xe bán tải tới. Anh và gia đình nọ thay nhau nâng chiếc xe máy lên rồi cho người dân ngồi luôn lên xe tải, đi quá giang một đoạn.

Thấy người dân hồi hương bị bỏ lại phía sau, CSGT lập tức làm một hành động dứt khoát giúp xe bám kịp đoàn

Hành động đẹp của chiến sĩ CSGT ở Đắk Nông khiến nhiều người cảm thấy ấm áp vô cùng. Hành trình dẫu còn xa, nhưng có lực lượng chức năng cùng kề vai sát cánh thì khó khăn, trắc trở mấy cũng sẽ vượt qua.

- Mình đi từ Sài Gòn về Nghệ An, thấy tỉnh nào các chiến sĩ CA cũng dễ thương, nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn các chiến sĩ luôn vì nước vì dân.

- Hành động đẹp, xứng đáng là người công an nhân dân. Các chiến sĩ tuyến đầu đã vất vả trong thời gian qua nhiều rồi.

- Xem những clip bà con hồi hương được CSGT dẫn đoàn mà thấy ấm lòng vô cùng. Hình ảnh này cần được lan tỏa. Chúc các anh nhiều sức khỏe!