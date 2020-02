Thấy mẹ gặng hỏi bố "Sao anh lại lấy em", con gái nhanh nhẩu lên tiếng giải nguy nhưng đáp án khiến mẹ bầm gan tím ruột

Trên MXH xuất hiện không ít những câu chuyện mẹ bị ra rìa vì bố và con gái thân thiết. Mới đây, lại thêm 1 tình huống tiểu công chúa đứng về phía bố khiến mẹ lòng đau như cắt vì quá phũ.

Cô bé lém lỉnh khiến mẹ dở khóc dở cười. (Clip: Nguyệt Y Man Mạn)

Cụ thể, một ngày đẹp trời, mẹ trẻ bỗng nổi hứng hỏi chồng: "Em hỏi nè, sao anh lại lấy em?". Ông bố ngập ngừng mãi vẫn không đưa ra được câu trả lời dù bị vợ gặng hỏi nhiều lần. Chẳng rõ bị bất ngờ quá nên bí, đang nghĩ cách khiến vợ hài lòng hay không dám nói ra sự thật, nhưng ông chồng này vẫn tuyệt nhiên im re.

Có vẻ thấy sự lúng túng trên gương mặt bố, cô con gái đang ăn bánh ở bên liền nhanh nhảu lên tiếng giải nguy. "Vì dân trừ hại" - cô con gái dõng dạc trả lời.

Câu trả lời phũ phàng này khiến mẹ lăn ra đất, như thể đau khổ và suy sụp lắm. Còn ông bố thì ở bên cười lăn cười bò.

Đoạn clip ngắn trên sau khi đăng tải trên một số fanpage cộng đồng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người thích thú vì màn giải nguy của cô bé, một số khác lại trêu chọc người mẹ:

- Nước mắt ngược dòng thành sông rồi con gái ơi.

- Tại sao, mẹ đối xử với con chưa đủ tốt sao?

- Đúng là có con gái thì mẹ bị ra rìa, cấm có sai.

- Chẳng hóa mẹ chính là sự tai hại ảnh hưởng tới an nguy của dân lành sao? Con gái, con cao tay lắm.

- Ha ha, sao không ai tò mò đáp án ấy từ đâu mà ra? Làm sao cô bé mầm non đó tự nghĩ được, hẳn là do ông bố dạy rồi.

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Mình mà là vợ, mình sẽ sinh thêm cu con nữa, khi đó cho có đồng minh bảo vệ.

Không rõ đoạn clip trên có sự dàn dựng hay không, nhưng sự hài hước của gia đình nhỏ vẫn khiến ai nấy thích thú, thả tim và bình luận rần rần.

Tác giả: M52

Nguồn tin: nhipsongviet.toquoc.vn