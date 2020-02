Thầy giáo hát dân ca ví giặm xứ Nghệ để tuyên truyền chống virus corona

Your browser does not support the video tag.

Bài hát dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh về cách tuyên truyền phòng chống dịch virus corona thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngày 6/2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài hát dân ca ví giặm về cách tuyên truyền người dân phòng tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) cũng như những tác hại nguy hiểm của nó.



Sau khi được đăng tải, bài hát thu hút sự chú ý của cộng động mạng, nhiều người thích thú, ấn tượng với giọng hát tuyên truyền rất đầm ấm, truyền cảm người người thể hiện.

Qua tìm hiểu của PV Infonet, người sáng tác và thể hiện bài hát dân ca trên là thầy giáo Nguyễn Cao Bằng (SN 1983, hiện đang công tác tại trường Tiểu học Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Bằng những lời hát dân ca của thầy giáo Bằng khuyến cáo người dân nên cập nhật, tìm hiểu thường xuyên các tin tức thời sự chính thống về bệnh dịch, để tập trung phòng chống lây lan.

Thầy giáo Nguyễn Cao Bằng thể hiện bài hát với chất giọng ấm, truyền cảm.

Mong dịch bệnh sớm dập tắt ngay, để mọi người bệnh được khỏe lại ngay, bệnh dịch dập xong an toàn cho cuộc sống, để thế giới bình yên, để cuộc sống yên bình”, cuối lời bài hát thầy Bằng mong muốn.

Được biết trước đó ít ngày, thầy Nguyễn Cao Bằng cũng đã tự mình sáng tác và thể hiện bài hát “Tình người qua chiếc khẩu trang” khiến ai cũng phải nghẹn lòng. Trong đó, phê phán các nhà thuốc, đại lý vật tư y tế… đã lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang bùng phát để bán khẩu trang y tế với giá cắt cổ khiến người dân vô cùng bức xúc.

