Thầy giáo bắn chết đồng nghiệp vì tưởng là thú rừng

Cái chết thương tâm

TAND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lầu Bá Giờ (SN 1976, trú bản Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội “Vô ý làm chết người”.

Bị cáo Lầu Bá Giờ (ảnh HT)

Lầu Bá Giờ là giáo viên Trường Tiểu học Huồi Tụ 2, huyện Kỳ Sơn. Ngoài thời gian đứng lớp, giảng dạy chữ cho con em đồng bào, Giờ còn có thói quen đi săn bắn thú rừng. Cứ đến cuối tuần, tranh thủ thời gian rảnh là Giờ lại cùng đồng nghiệp đi săn bắn, kiếm thêm thu nhập và cải thiện bữa ăn.

Khoảng 8h ngày 24/8/2020, Lầu Bá Giờ cùng với thầy Lầu Bá X. (giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn) rủ nhau đi săn thú rừng tại khu vực bản Huồi Khun, xã Mường Lống. Khi đi mỗi người mang theo 1 khẩu súng tự chế. Sau khi đến nơi, Giờ và X. săn bắn thú rừng đến 19h cùng ngày thì lập lán nghỉ tại một gốc cây to.

0h ngày 25/8, Lầu Bá Giờ tỉnh giấc rồi đi đến khu vực ẩn nấp để săn chuột. Chừng 30 phút sau, Giờ chiếu đèn pin để kiểm tra thì phát hiện ánh sáng phản chiếu lại nên nghĩ đó là mắt của thú rừng. Giờ sử dụng súng kíp mang theo hướng về nơi có ánh sáng rồi bắn một phát. Sau khi bắn, Giờ nghe thấy tiếng rên nhỏ vọng ra nên lại gần để kiểm tra. Chỉ đến lúc này, Giờ mới tá hỏa phát hiện người đồng nghiệp đi săn cùng mình là thầy giáo Lầu Bá X. đã chết. Ngay sau đó, Giờ liền tìm cách báo sự việc lên chính quyền địa phương, đồng thời khai báo hành vi của mình.

Kết quả giám định pháp y về tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, nguyên nhân chết của Lầu Bá X. do suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp do đạn xuyên làm thủng tim và phổi trái. Lầu Bá Giờ bị truy tố về tội Vô ý làm chết người.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Giờ thành khẩn khai báo lại hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Giờ khai không cố ý giết người mà nghĩ lúc đó chỉ nghĩ là mắt của thú rừng. Một phần hôm đó do trời tối nên bị cáo khó nhìn nhận mọi vật chính xác. Bị cáo Giờ tỏ ra hối hận vì hành vi của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi gia đình bị hại. Đại diện bị hại đến tham dự phiên tòa đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng; hiện nay đang là giáo viên nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Ngoài ra, bị cáo còn có thêm tình tiết giảm nhẹ khác là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị hại có lời xin giảm án. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Giờ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vô ý làm chết người, thời gian thử thách 24 tháng.

Hiểm họa từ súng tự chế

Thực tế cho thấy, từ lâu, đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An đã sử dụng súng tự chế để săn bắn thú rừng. Đã có nhiều người phải bỏ mạng oan uổng vì loại súng này.

Cách đây hơn 1 năm, anh Hà Văn X. (trú xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong) bị bắn khi đang đi tìm dược liệu trong rừng. Lúc đó, anh X. chỉ kịp gọi điện về báo tin cho người thân, rồi bất tỉnh. Sau đó, người thân đã tìm kiếm được người đàn ông này và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do bị đạn xuyên phổi.

Theo nhận định của người dân địa phương, nhiều khả năng, anh X. bị một người nào đó tưởng nhầm là thú rừng nên đã nổ súng. Sau khi nổ súng, người bắn đã chạy trốn vào rừng.

Ngoài dùng súng săn bắt thú rừng, súng tự chế còn được sử dụng trong việc cử hành một số phong tục văn hóa của đồng bào vùng cao. Trước đây, phần lớn các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông ở vùng cao Nghệ An thường có một vài khẩu súng săn trong nhà.

Những năm gần đây, khi việc săn bắn thú rừng bị nghiêm cấm, cùng với đó, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên phần lớn người dân đã hiểu rõ việc sử dụng súng là vi phạm pháp luật. Từ đó, hạn chế được việc sử dụng súng trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp không hợp tác, cất giấu súng tự chế để lén lút sử dụng. Điều đó tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất trật tự tại địa bàn, đặc biệt là gây nên những vụ tai nạn đau lòng.

Nhận thấy những hiểm họa do người dân sử dụng súng tự chế để săn bắn, hàng năm, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức vận động nhân dân trên địa bàn giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công Lý