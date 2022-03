Thấy cụ bà lưng còng loay hoay sang đường, đôi bạn trẻ làm 1 điều khiến dân mạng nhiệt liệt tán thưởng

Đoạn clip về một hành động "ấm áp" của đôi nam nữ đi xe máy giúp cụ bà sang đường mới xuất hiện trên mạng xã hội gần đây đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, lúc này trời nhá nhem tối. Trên đường có rất nhiều phương tiện giao thông đang di chuyển. Một cụ bà lưng còng, một tay chống gậy, tay còn lại cầm một túi nilon đang loay hoay sang đường.

Clip: Đôi nam nữ làm "lá chắn" giúp cụ bà sang đường nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Thấy vậy, một đôi nam nữ đi xe máy đã di chuyển chậm lại, làm "lá chắn" để đưa cụ bà sang đường an toàn. Bên cạnh đó, mặc dù đường khá đông phương tiện đi lại nhưng khi thấy hành động của 2 bạn trẻ đang giúp cụ bà, nhiều phương tiện đã hợp tác giảm tốc độ nhường đường cho chiếc xe máy dẫn bà cụ sang đường.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được "cơn mưa" lời khen cho hành động tử tế của đôi bạn trẻ. Ai nấy đều cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến khoảnh khắc dòng đời vội vã, vẫn có những người tốt bụng và giàu lòng nhân ái.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Tấm gương tốt việc tốt là đây. Khoảnh khắc này khiến lòng mình cảm thấy ấm áp nhẹ nhõm đến lạ",

"Dạo này mạng xã hội ngập tràn tin buồn. Khoảnh khắc 2 bạn trẻ giúp cụ bà qua đường này thật bình yên",

"Giữa dòng đời vội vã bon chen vẫn có những tâm lòng tố bụng và ấm áp. Thả tim cho 2 bạn",

"Mình nghĩ là những việc làm thế này cần nhân rộng, chia sẻ nhiều hơn nữa",...

Hiện đoạn clip trên đang "gây bão thả tim" trên mạng xã hội.

