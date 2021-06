Thấy chủ nhà bày mâm cỗ cúng mùng 1 trước cửa, tên trộm mon men tiếp cận rồi lấy đi một thứ khiến ai cũng khó hiểu

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống cực kì hài hước của một nam thanh niên có hành động 'mờ ám' trước cửa nhà dân.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, trước vỉa hè của một cửa hàng có bày mâm đồ cúng có đầy đủ hoa tươi, giấy tiền và đồ mặn...

Người đàn ông này thấy vậy đã vội vã đi vào, nhẹ nhàng đặt tất cả các đồ cúng trên bàn xuống đất một cách khá cẩn thận. Tưởng rằng người này sẽ lấy đi đồ cúng hoặc đang chờ thời cơ để 'nhảy' mất chiếc xe máy kế bên.

Tên trộm đặt đồ lễ xuống đất khá cẩn thận

Thế nhưng điều khiến ai nấy đều bất ngờ là người này lại lấy đi chiếc bàn rồi nhanh chóng lên chiếc xe máy đang đỗ bên đường, rồ ga đi mất.

Theo dõi lại camera an ninh, không chỉ chủ nhà mà người dùng mạng cũng không khỏi khó hiểu cho hành động này.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Phần lớn đều tò mò xen lẫn bất ngờ về hành động trộm cắp khó hiểu của người đàn ông trên. Số khác thì hoài nghi vì cho rằng, rất có thể đây chỉ là một trò dàn dựng câu like bởi không có tên trộm nào lại có hành vi trộm cắp 'mắc cười' như thế!

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc