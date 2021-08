Bộ Y tế luôn khuyến cáo người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập nơi đông người để đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch tuyệt đối. Chính vì thế, hình ảnh nhóm người trong gia đình ngồi tụ tập buôn chuyện trước cửa nhà đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại sự việc cho thấy, 2 người phụ nữ cùng 1 cụ bà đang tụ tập ngồi ngoài cửa. Phía trong sân 2 người đàn ông cùng một đứa trẻ cũng đang lúi húi bên chiếc xe máy.

Khi thấy bóng xe công an từ đằng xa, 2 người phụ nữ và 2 người đàn ông ngồi phía trong sân bỗng giật thót mình. Một chị gái quăng cả chiếc sạp rồi tất cả bỏ chạy "tốc biến" vào trong nhà. Chỉ còn cụ bà ngồi ngơ ngác ở ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Thấy bóng công an, cả nhà đang tụ tập ngoài sân chạy như bay, để lại cụ bà ngồi ngơ ngác

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc