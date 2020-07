Tháo thiết bị đường sắt bán sắt vụn lấy tiền chơi game

Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã đưa Trần Đình Thắng và Hoàng Duy Thành (cùng 23 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) ra đường sắt Bắc-Nam thực nghiệm việc tháo trộm thiết bị đường ray. Quá trình thực nghiệm khớp với lời khai của từng nghi can.

Đường sắt Bắc-Nam bị tháo trộm ốc giữ đường ray, uy hiếp an toàn các đoàn tàu. Ảnh: CA.

Thời gian gần đây, ngành đường sắt và công an phát hiện nhiều thiết bị đường ray trên tuyến đường sắt Bắc- Nam qua xã Nghi Xá và xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc) bị tháo trộm, đe dọa đến an toàn các đoàn tàu. Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ được Thành và Thắng.

Cả hai đều học hết lớp 9 thì bỏ học, do nghiệm game nên rủ nhau trộm thiết bị đường sắt. Từ ngày 24 đến 26-7, cả hai mang dụng cụ ra tháo gỡ các thiết bị ở đường ray như ốc, bu long, omega, long đen…

Sau khi tháo được các thiết bị trên, Thắng cùng Thành mang điến tiệm sắt vụn bán được 500 ngàn đồng để đi chơi game.

Thành và Thắng đang thực hiện lại quá trình tháo trộm thiết bị đường ray. Ảnh: CA.

Cả hai không tháo các con ốc liền kề mà tháo ngắt quãng và lợi dụng tháo vào ban đêm để tránh bị phát hiện.

Rất may, vụ việc sớm được phát hiện. Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ 81 bộ thiết bị đường sắt và ngành được sắt đã khắc phục các điểm bị mất trộm để bảo đảm an toàn, tránh tai nạn tàu hỏa.

Tác giả: Đắc Lam

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM