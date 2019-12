Thành tích bất hảo của gã chồng "ngáo đá" cố thủ trong phòng trọ đánh đập vợ

Ngày 30/12, Công an TP.HCM thông tin về quá trình giải cứu thành công nạn nhân Trần Thị Hồng H. (SN 1992) bị chồng có biểu hiện “ngáo đá” khống chế trong phòng trọ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Cụ thể, khoảng 03h cũng ngày, đối tượng Nguyễn Bảo Long, SN 1990, thường trú tại nhà trọ trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức có biểu hiện “ngáo đá”.

Tại phòng trọ số 2, Long đã đánh và nhốt chị Trần Thị Hồng H.. Đồng thời, đối tượng tắt đèn phòng trọ, rồi câu điện vào cửa phòng trọ để khống chế nạn nhân.

Hiện trường đối tượng Nguyễn Bảo Long cố thủ.

Nhận được tin báo, ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP.HCM cử lực lượng đặc nhiệm phối hợp Công an quận Thủ Đức vận động, thuyết phục đối tượng Long thả người.

Thế nhưng, đối tượng Long vẫn cố thủ và tiếp tục đánh vợ. Lợi dụng sơ hở của chồng, chị H. bỏ chạy ra ngoài.

Ngay lập tức, Long cầm dao đuổi theo vợ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế. Long liền dùng dao chống cự làm 3 đồng chí Cảnh sát đặc nhiệm bị thương rồi bỏ chạy vào nhà số 88, đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức tiếp tục cố thủ.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xịt nước vào nhà và nổ súng trấn áp bắt giữ Long. Trong quá trình trấn áp, Long bị thương. Hiện tại, đối tượng đang điều trị tại bệnh viện.

Nhiều Cảnh sát cơ động được điều động đến hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, Long và vợ mới chuyển đến địa chỉ trên cư trú được 7 ngày. Qua kiểm tra nhanh, Long dương tính với ma túy.

Đối tượng Long có 1 tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và đang liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hiện, Công an quận Thủ Đức tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Lài

Nguồn tin: Báo Người đưa tin