Thanh niên bị chém chết ngay trên đường

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trước đó, tối 22-10, người dân sinh sống ở gần giao lộ đường Nguyễn Chế Nghĩa - Tuy Lý Vương, quận 8, TPHCM nhìn thấy 1 nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi theo 1 thanh niên.

Nhóm này đã chém nạn nhân và rời đi, người dân kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc được báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra. Qua điều tra, danh tính nạn nhân là N.M.N. (nam, sinh năm 1997, ngụ quận 8). Bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn.

Tác giả: CHÍ THẠCH

Nguồn tin: sggp.org.vn