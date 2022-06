Thanh niên Bắc Ninh tự đâm lan can cầu trên QL18 tử vong

Khoảng 15h30, ngày 28/6, tại km 28+800, QL18 mới, đoạn qua gần cầu Xuân Ổ, TP Bắc Ninh xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hiếu Đông (SN 88, ở Phú Mẫn, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) tử vong bên cạnh xe máy BKS: 99D1-440.00 ngay bên lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn tại QL 18, Bắc Ninh.

Theo camera giám sát hình trình, nạn nhân trên có biểu hiện say xỉn, điều khiển xe loạng choạng trên đường và tự đâm vào lan can cầu dẫn đến tử vong, không va chạm với bất kỳ phương tiện nào.

Clip ghi nhận vụ TNGT nghi do say xỉn, tự ngã tử vong tại Bắc Ninh.

Vụ việc khiến QL18 ách tắc cục bộ. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã đến hiện trường phối hợp phân luồng, bảo đảm ATGT.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

