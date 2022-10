Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Việc thành lập Đoàn kiểm tra nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn có liên quan và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thời gian kiểm tra và hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt từ ngày 10/10/2022 đến ngày 30/12/2022.

Đoàn Kiểm tra liên ngành các dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2022 bao gồm 24 thành viên, do đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã (Đoàn mời khi kiểm tra các dự án cụ thể).

Đoàn kiểm tra liên ngành được phân công thành 03 đoàn. Trong đó, Đoàn số 1 do đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn cùng các thành viên sẽ kiểm tra các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở). Đoàn số 2 do đồng chí Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn cùng các thành viên sẽ kiểm tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở). Đoàn số 3 do đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn cùng các thành viên sẽ kiểm tra các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn có nhiệm vụ triển khai kế hoạch kiểm tra được phê duyệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ công việc thực hiện đảm bảo kế hoạch, đạt kết quả cao; căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế phối hợp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh để kiểm tra, báo cáo, tham mưu phương án xử lý đối với từng dự án theo đúng quy định.

Đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật có liên quan, việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước của các chủ đầu tư các dự án được kiểm tra.

Đối tượng kiểm tra bao gồm: Các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, được thực hiện ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn