Thanh Hóa mua máy xét nghiệm Covid-19 giá hơn 3,7 tỉ đồng

Sáng ngày 28-4, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã có báo cáo gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Hệ thống xét nghiệm Covid-19 được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa mua với giá 3,7 tỉ đồng được đặt tại CDC Thanh Hóa

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát lại việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 là hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime PCR tự động, gồm hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR 96 giếng và máy tách chiết DNA/RNA tự động với giá mua sắm hơn 3,7 tỉ đồng.

Sở này cho biết, việc đầu tư mua máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do sở chủ trì và được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu do yêu cầu nhưng bảo đảm sự chặt chẽ, rõ ràng do Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa cung cấp, thiết bị được lắp đặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa.

Tiến sĩ Lương Ngọc Trương, Giám đốc CDC tỉnh Thanh Hóa, cho biết trung tâm là đơn vị tiếp nhận và vận hành máy xét nghiệm này từ đầu tháng 4 tới nay.

"Đến thời điểm này, chúng tôi đã tiến hành sàng lọc, xét nghiệm hơn 3.300 mẫu (đều cho kết quả âm tính). Nhờ có chiếc máy này mà công tác xét nghiệm, sàng lọc dịch bệnh Covid-19 được thực hiện rất nhanh chóng, chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ đã cho kết quả, khác với trước đây gửi ra Hà Nội phải vài ngày mới có"- ông Trương thông tin.

