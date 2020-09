Thanh Hoá: Một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông bị Cảnh sát hình sự “mời” về làm việc

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, nơi ông Lê Văn Tuân công tác

Sáng ngày 14/9, xác nhận thông tin trên với PV Báo NB&CL, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Vào tối qua (tức 22 giờ, ngày 13/9) đúng là có việc anh em Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội có mời Tuân (tức Lê Văn Tuân, hiện đang công tác tại Đội CSGT số 3 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) đi về đơn vị làm việc”.

Biết thông tin sự việc cán bộ chiến sỹ của đơn vị bị “mời” về làm việc, ông Chiến có lên tiếp cận. Nhưng “anh em trên đó (tức Phòng CSHS CA thành phố Hà Nội) người ta chưa cho mình tiếp cận và chưa cho mình biết về vụ việc này”- ông Chiến cho biết thêm.

Được biết, Đội Cảnh sát giao thông số 3, là đơn vị trực thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá, có trụ sở đóng tại phố Lê Lợi, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Cán bộ bị lực lượng CSHS Công an thành phố Hà Nội “mời” về làm việc có tên là Lê Văn Tuân, SN 1988, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá với cấp hàm Đại uý.

Ông Tuân công tác tại Công an huyện Đông Sơn, chuyển về công tác tại Trạm CSGT 4.1 (Phòng CSGT) và mới chuyển lên Đội CSGT số 3 công tác được khoảng chừng 2 tháng thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội “mời” về trong đêm để làm việc ngay trong đêm.

Trước đó, vào ngày 28/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Tất Thắng, cán bộ Đội số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá do có sử dụng trái phép chất ma tuý với 6 đối tượng khác vào tối ngày 21/5 trên địa bàn xã Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hoá.

Tác giả: Quang Trần

Nguồn tin: Báo Công luận