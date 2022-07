Thanh Hoá: Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã xin nghỉ việc bất thường

Theo tin báo từ quần chúng nhân dân gửi tới phóng viên báo Nhà báo & Công luận vào sáng ngày 4/7 cho biết, trên địa bàn xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân vừa xuất hiện vụ việc sàm sỡ được camera ghi lại, trong đó có hình ảnh người đàn ông tới gia đình cháu bé học lớp 10 trên địa bàn đã có hành vi sàm sỡ cháu bé.

*Clip vụ việc sàm sỡ trên địa bàn xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) do bạn đọc cung cấp:

Sự việc trên đã được camera của gia đình cháu bé ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận địa phương và nhanh chóng được cơ quan chức năng huyện Thường Xuân vào cuộc xác minh về danh tính người đàn ông có hành vi sàm sỡ cháu bé.

Người đàn ông có hành vi sàm sỡ cháu bé được xác định là ông L.V.T, hiện đang công tác trên địa bàn xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và giữ chức vụ trong hệ thống chính quyền địa phương.

Để đảm bảo uy tín cho cán bộ, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã liên hệ qua điện thoại tới lãnh đạo Đảng uỷ xã Xuân Thắng để thẩm định nguồn tin.

Hình ảnh Camera ghi lại cảnh sàm sỡ. Ảnh cắt từ Video

Theo đó, sáng ngày 4/7, trao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân cho biết, hiện cá nhân ông Cường chưa nắm bắt được việc ông Lương Văn T. có hành vi sàm sỡ cháu bé.

Tuy nhiên, sáng cùng ngày (4/7), trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận về vụ việc nêu trên xảy ra địa bàn có thông tin liên quan đến ông Lương Văn Tòi, Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Thắng, ông Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cho rằng: “Việc liên quan đến anh Tòi, huyện cũng đã nắm được rồi và cũng đang có bước xử lý để đảm bảo làm sao cho ổn định tình hình chính trị của địa phương một chút. Cho nên về các vấn đề đó thì anh Tòi đã có đơn xin nghỉ việc rồi...”.

“Làm sao cho nó không tạo thành một cái dự luận xấu, vì anh ấy là cán bộ MTTQ và các cơ quan cũng đã vào cuộc, huyện đã nắm bắt được và cá nhân con người đó phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình”- ông Lương cho biết thêm về thông tin liên quan đến vụ việc.

Theo nguồn tin riêng cung cấp cho phóng viên Báo Nhà báo & Công luận cho biết, trước đó, vào lúc 16 giờ 20, ngày 28/6/2022, hình ảnh từ camera của gia đình cháu L.T.. ở thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá có ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần short, áo xanh có tới gia đình một cháu gái trên địa bàn. Tại đây, người đàn ông này đã có hành vi ôm hôn cháu gái và được camera của gia đình này ghi lại toàn bộ hành vi sàm sỡ của người đàn ông này đối với cháu gái.

Ngay sau khi có sự việc xảy ra trên địa bàn, ông Lương Văn Tòi, Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Thắng đã bất ngờ có đơn xin nghỉ việc.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ thông tin vụ việc trên tới bạn đọc.

