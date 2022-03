Thanh Chương - Nghệ An: Nhiều bất cập tại dự án xây dựng trường mầm non xã Xuân Tường

Được biết dự án xây dựng trường mầm non xã Xuân Tường do UBND xã Xuân Tường làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Công trình được thiết kế 2 tầng với 6 phòng học và tiến hành thi công vào đầu năm 2022. Nhà thầu thi công là công ty CP Tập đoàn Phương Tây, có địa chỉ tại số 22 đường Quang Trung, phường Quang Trung, tp Vinh, Nghệ An. Người đại diện pháp luật là ông Đinh Bạt Linh.

Sau khi nhận được phản ánh của một số nguồn tin về những bất cập tại công trình này, ngày 28/3/2022, nhóm phóng viên tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh đã có mặt tại công trường để “mục sở thị” quá trình thi công của nhà thầu. Đúng như những gì người dân phản ánh, sau khi so sánh giữa hồ sơ thiết kế dự án và thực tế tại công trình, phóng viên đã ghi nhận nhiều hạng mục đã thi công sai với thiết kế đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, nhiều tiêu chuẩn về xây dựng Việt Nam cũng đã bị nhà thầu “phớt lờ” và tự ý làm theo quy chuẩn riêng của đơn vị thi công. Đơn vị Giám sát, kỹ thuật công trường thường xuyên “vắng mặt” để công nhân tự ý thi công theo quán tính và còn rất nhiều những “vấn đề” nữa đang xẩy ra tại công trình này… Sau đây là một số hình ảnh mà nhóm phóng viên chúng tôi đã ghi nhận thực tế tại công trình:

Toàn bộ dự án không có dây an toàn, biển cảnh báo...trong lúc đó có nhiều học sinh mần non sát bên công trình

Vị trí nối thép dầm sai miền, không đúng với thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, vậy mà vẫn được nghiệm thu để tiến hành đổ bê tông

Đổ bê tông rỗ, lòi cốt thép dầm, không đạt chất lượng...tại vị trí dầm cầu thang bộ tầng 1-2

Cốt thép cột bị lệch ra khỏi tim trục, vị trí cốt thép bị xê dịch quá sát nhau...cần có phương án xử lý?

Tại vị trí nối thép cột "cây giữa" đơn vị thi công đã không buộc liên kết với nhau...không đúng kỹ thuật

Thực tế thép cột sử dụng thép có đường kính phi 20. Chiều dài nối cốt thép theoo tiêu chuẩn là 30đ (60cm).có nhiều vị trí thép cột thực tế đo được thiếu đoạn neo (56cm)...đơn vị thi công đã làm sai với thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng

Bãi gia công, tập kết vật liệu được đặt tại nhà xe của trường mầm non...đã đúng với hồ sơ trúng thầu chưa?

Bê tông cột bị rỗ

Điều đáng nói là công trình này nằm ngay sát với trụ sở UBND xã Xuân Tường – Chủ đầu tư, và có sự giám sát của tổ giám sát cộng đồng, có đơn vị Tư vấn giám sát, Không hiểu là chủ đầu tư cố tình “làm ngơ” cho nhà thầu thi công ẩu hay do năng lực giám sát, quản lý của chủ đầu tư yếu kém nên đã để xẩy ra những sai phạm này.

Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong số tiếp theo.

Tác giả: Lê Thìn - Quốc Cường

Nguồn tin: doanhnghiepkinhtexanh.vn