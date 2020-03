Thăng hàm cho thượng úy hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Ngày 23/3, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, cho biết công an tỉnh đã quyết định thăng hàm lên đại úy và làm chế độ đối với thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: Công an cung cấp.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết chiến sĩ Nghĩa nhiều năm là chiến sĩ thi đua. “Trước khi hy sinh, thượng úy Nghĩa có nhiều chiến công, đam mê công tác đấu tranh tội phạm và có hành vi dũng cảm khi truy bắt tội phạm đến cùng”, đại tá Hùng nói.

Trước đó, sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới vào mua bán tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Lãnh đạo Công an huyện xác minh nguồn tin đồng thời cử 8 cán bộ tổ chức vây bắt.

Trong quá trình truy bắt, thượng úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị hai nghi phạm dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng, hy sinh sau đó. Riêng nhóm nghi phạm tẩu thoát vào rừng sâu.

Người vợ trẻ gào khóc trước sự ra đi của chồng. Ảnh: K.T.

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công na huyện Quế Phong từ năm 2015; là một trong những cảnh sát trẻ nhưng mưu trí, dũng cảm, có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Thượng úy Nghĩa có vợ là giáo viên mầm non làm việc trên địa bàn cùng con gái 2 tuổi.

Tác giả: Phạm Hòa

Nguồn tin: Zing.vn