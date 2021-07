Than vì không được ra khỏi chốt phong tỏa, CSGT nói 1 câu khiến người phụ nữ im bặt

TP HCM đang "gồng mình" trong những ngày dịch Covid-19 bước vào giai đoạn cao điểm. Ý thức phòng, chống dịch của người dân lúc này vẫn được đặt lên hàng đầu.

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ lại đoạn clip về cuộc hội thoại giữa chiến sĩ CSGT và một người phụ nữ đi xe máy. Đặc biệt câu nói CSGT được dân mạng ngợi khen vì có thái độ xử lý công việc nghiêm túc, cứng rắn.

Clip: Thắc mắc không được ra khỏi chốt, anh công an nói 1 câu khiến người phụ nữ im bặt

Theo đó, người phụ nữ này muốn đi ra ngoài để đón con nhưng không biết con hẻm chị đi đã bị phong tỏa. Sau khi thắc mắc với người cán bộ trực chốt, anh đã rất nhanh chóng gọi cho cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo giúp người phụ nữ.

"Cái hẻm này bây giờ có giăng dây, không cho người đi ra. Nhưng bây giờ người dân nói họ không được thông báo gì hết, giờ họ muốn đi ra để chở con thì giờ làm sao chị? Em đang trực chốt dưới này nè".

Trong khi anh công an đang nói chuyện điện thoại, người phụ nữ vẫn liên tục sốt sắng và giục anh:

"Thế giờ coi bỏ 2 đứa nhỏ sao? Nếu không tin thì vô bà tổ trưởng, nói với bà tổ trưởng ở đây".

Đến lúc này CSGT không giữ được bình tĩnh và nạt lại người phụ nữ: "Chị để em điện thoại xíu coi". Câu nói của anh khiến người phụ nữ trên xe ga im bặt.

Ảnh chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều dân mạng đã bày tỏ sự hả hê trước thái độ quyết liệt của nam chiến sĩ này.

"Người ta đang lo lắng cho con chị, nói chuyện điện thoại tìm hướng xử lý cho chị mà chị nhảy vào họng người ta như vậy. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà?".

"Thái độ muốn bênh cũng không được. Người ta đang nói chuyện điện thoại thì mình phải lịch sự chút. Người ta bực cũng phải rồi".

"Bị nạt là đáng lắm. Người ta ở ngoài nắng cả ngày trực chốt vì dân vì nước. Xin hãy bình tĩnh và có ý thức để dịch được yên ổn".

