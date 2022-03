'Thần đồng tiên tri' Ấn Độ dự đoán biến động bất ngờ của thế giới từ tháng 3-5/2022?

Cậu bé Abhigya Anand người Ấn Độ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nổi đình nổi đám trên thế giới sau khi dự đoán chính xác về đại dịch Covid-19 xuất hiện vào tháng 8/2019. Không chỉ vậy, cậu bé còn dự đoán được nhiều sự kiện lớn ở nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, các nước châu Âu,…

Liên quan tới dịch Covid-19, Anand từng dự đoán vào hồi tháng 4/2021 rằng mặc dù các nước đang liên tiếp sản xuất vaccine ngừa Covid-19 nhưng vẫn sẽ có nhiều loại virus mới hơn trong tương lai. Ngoài ra, cậu bé này cũng tin rằng vaccine không phải là thuốc chữa bách bệnh.

Vào tháng 7/2021, “thần đồng tiên tri” Ấn Độ dự đoán sẽ có "làn sóng" dịch thứ 3 lan rộng trên khắp thế giới. Sau đó, lần lượt các nước như Anh, Mỹ, Israel, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á,… đều bùng dịch bởi các loại virus biến thể.

Và thực tế diễn biến dịch đã cho thấy những điều cậu nói có vẻ đúng.

Mới đây, trong video có tựa đề "Omicron - Risks, Benefits and the Future of Covid-19" (tạm dịch: Biến thể Omicron - Rủi ro, Lợi ích và Dự báo về Covid-19), "thần đồng tiên tri" Abhigya tiếp tục dự báo về diễn biến dịch bệnh liên quan tới chủng virus thống trị hiện nay.

Theo Anand, biến thể Omicron sẽ gây nguy hiểm trong thời gian ngắn nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Anand dự báo, thời điểm cả thế giới khó khăn nhất khi đối mặt với biến thể Omicron sẽ diễn ra trong 5 tháng, từ ngày 10/12/2021 đến tháng 5/2022. Số lượng ca nhiễm biến thể Omicron sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 4/2022.

Sau tháng 4, đại dịch Covid-19 sẽ dẫn có chuyển biến tốt khi số ca nhiễm và tử vong vì biến thể Omicron sẽ giảm mạnh. Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng cho thấy đại dịch Covid-19 có thể sắp kết thúc.

Ngoài ra, Anand dự báo một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 sẽ xuất hiện vào tháng 4 tới đây nhưng sẽ không gây ra nhiều tác động tiêu cực. Vì vậy, mọi người không cần quá lo lắng về biến chủng mới.

Phải đến tận tháng 5/2022, dịch bệnh mới có dấu hiệu thuyên giảm trên toàn thế giới, theo Anand.

Ngoài dịch bệnh, Anand cũng dự đoán rằng trong khoảng tháng 3 và tháng 4/2022, nhiều thảm họa, thiên tai có thể xảy ra, mà nghiêm trọng nhất có thể là tại khu vực châu Âu. Tình trạng hạn hán, mất mùa, đói kém và thiếu nước sạch có thể xảy ra nghiêm trọng ở châu Phi và một số khu vực khác.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn