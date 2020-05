Thân cây được nhét kín tiền, người dân quan niệm ai lấy cắp sẽ mắc bệnh

Tại ngôi làng nhỏ Portmeirion ở xứ Wales, người dân ở đây có tục lệ dùng tiền xu để cầu may. Nhưng thay vì ném xuống hồ nước, đài phun nước như nhiều nơi khác, họ lại gắn chặt những đồng xu lên thân cây thành hình thù kỳ lạ khiến du khách ngỡ ngàng.

Thân cây được gắn chi chít tiền xu

Những thân cây trong làng được gắn đồng xu chi chít. Được biết, đây là truyền thống của người dân lưu truyền từ thế kỷ 17 tới nay. Họ cho rằng, nhét tiền vào thân cây và cầu nguyện là cách để mau khỏi bệnh.

Người ta tin rằng đồng xu gắn lên sẽ mang theo điều ước về sức khỏe và may mắn

Cũng theo người dân địa phương, họ sẽ không lấy tiền khỏi thân cây bởi cho rằng hành động này mang tới bệnh tật và tai ương. Ngược lại, nếu gắn tiền vào thân cây, ngoài việc sớm khỏi bệnh, người ta có thể nhận thêm một điều ước.

Những thân cây bị gắn tiền chủ yếu là gỗ sồi hoặc nhựa ruồi. Phong tục này chỉ áp dụng với những cây đã bị chặt đổ.

Chỉ những thân cây đã bị chặt đổ mới được gắn tiền xu

"Cây ước nguyện" đầu tiên bị đốn xuống để mở rộng con đường từ quận Peak tới cao nguyên Scotland. Không lâu sau, những cây xung quanh đó tiếp tục được phủ kín đồng xu. Theo chính quyền địa phương, những cây phủ tiền này đang thu hút nhiều khách tới tham quan.

Không ai lấy cắp những đồng xu này vì sợ sẽ gặp xui xẻo

Ngày nay, nhiều người vẫn tin vào truyền thống này và làm theo. Một số khác tuy không tin nhưng khi tới làng tham quan, họ vẫn nhét tiền vào thân cây để cầu may, với niềm hi vọng có được điều tốt lành, may mắn về sức khỏe.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí