Thẩm mỹ viện Venus By Asean bị tố “tự ý tiêm chất lạ” gây nguy hiểm cho khách hàng!

Pháp luật Plus nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị N. (trú tại tỉnh Bắc Ninh) phản ánh về việc Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian (Số 61 phố Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) tự ý làm các thủ thuật mà không được sự đồng ý và không giải thích, không tư vấn cụ thể cho khách hàng, dẫn tới hậu quả hai bên vú bà N đều có nhiều ổ dịch sau khi bị cơ sở thẩm mỹ tự ý tiêm “chất lạ” vào cơ thể.

Trụ sở thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asean số 61 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Trong nội dung đơn bà N. cho biết, thông qua quảng cáo bà N. biết tới Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian. Đến ngày 5/4/2022, bà N. đến Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian nghe tư vấn mà không qua kiểm tra sức khỏe xem có phù hợp để làm hay không. Trước khi được làm đẹp bà đã thanh toán vào số tài khoản do nhân viên Thẩm mỹ viện cung cấp, với số tiền là 165 triệu đồng.

“Sử dụng phương pháp tái sinh tự nhiên, không dao kéo, không xâm lấn, không có tiêm bơm hay bất kỳ loại chất nào vào cơ thể, chỉ thông qua máy móc tác động vào các bó cơ, mô mỡ, nang lông… Quảng cáo là vậy, tuy nhiên khi thực hiện thì các nhân viên cơ sở này đã tiêm cho tôi nhưng chỉ giải thích là tiêm thuốc tê để tôi đỡ bị đau trong quá trình máy hoạt động... Sau khi trở về nhà tôi thấy rất đau tại các bộ phận đã được can thiệp. Cụ thể: đau vùng gò má, ăn uống khó khăn, không há được miệng, vùng cằm cũng bị cứng lại, vùng ngực bị đau và có vết bầm tím”, bà Nguyễn Thị N. cho hay.

Ngay sau khi thấy sức khỏe không ổn, bà N. đã phản ánh về tình trạng sức khỏe của mình với Thẩm mỹ viện. Ngày 10/4/2022, cơ sở thẩm mỹ đã hoàn lại tiền cho khách hàng nhưng với điều kiện bà N. phải ký vào Bản cam kết không được khiếu nại, khiếu kiện. Sau khi về nhà nhận thấy việc làm của Thẩm mỹ viện là thiếu trách nhiệm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên bà đã gửi đơn tới báo chí và các cơ quan chức năng vào cuộc.

Trao đổi với PV Pháp luật Plus tại Bệnh viện Bạch Mai, bà N. cho biết: Vì thấy đau tại các vị trí bị can thiệp, ngày 20/04/2022 tôi đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thăm khám, bác sĩ kết luận dưới cằm, má trái, tuyến vú hai bên của tôi có nang dịch. Để chắc chắn hơn về kết quả khám, hai ngày sau tôi đã tới Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra một lần nữa trong tình trạng đau, tức ở vùng ngực.

Hình ảnh siêu âm tại đây cho thấy nhiều ổ dịch nhu mô tuyến vú hai bên. Cụ thể, tuyến vú hai bên nhu mô chủ yếu ½ trên có nhiều ổ dịch, dịch không trong, có thông nhau, bên trong có cấu trúc hình ống dạng 2 đường song song nhưng không đánh giá được đường vào, không thấy hạch to dọc hố nách hai bên. Tuyến vú bên trái ổ dịch lớn kích thước 12x33mm, tuyến vú phải ổ dịch lớn kích thước 13x46mm.

Kết quả khám của bà N. tại Bệnh viện 108 và Bệnh viện Bạch Mai sau khi đến Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian làm đẹp.

Thông qua kết quả khám tại hai bệnh viện nêu trên kèm theo hồ sơ bệnh án mà bà N cung cấp Pháp luật Plus, bà N. mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý, làm rõ “chất lạ” được Thẩm mỹ viện quốc tế Venus đưa vào cơ thể là chất gì?

Tuyến vú hai bên của bà N. đau tức và xuất hiện ổ dịch sau khi đến Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian làm ngực.

Không chỉ riêng trường hợp của bà Nguyễn Thị N. (trú tại Bắc Ninh), Pháp luật Plus tiếp tục nhận được đơn của bà Đào Thị Minh T. (trú tại huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội) phản ánh khi đến cơ sở Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian thực hiện dịch vụ “Tái sinh da tầng“ chi phí 30 triệu đồng với cam kết không tiêm, không xâm lấn, chỉ sử dụng máy công nghệ cao.

Nhưng khi thực hiện các bác sĩ tại đây cho biết là điểm tê trên mặt, khi bà T. lại thấy rất đau: “Vì bị tiêm nhiều mũi tiêm và sau này mới biết là cơ sở đã tiêm chất filer vào rãnh cười, thái dương, hàm trên”. Dù chưa được được sự đồng ý của khách hàng nhưng bác sĩ tại đây đã tự ý tiêm thêm vào vùng cằm với tổng chi phí bà T. thanh toán tại cơ sở này là 37 triệu đồng.

Sau khi thực hiện dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ về, bà thấy các điểm trên mặt bị sưng và người bị sốt nên ngày 18/04/2022 bà đã đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để kiểm tra, kết quả siêu âm mà bà T gửi tới phóng viên Pháp luật Plus nêu rõ: “Ghi nhận hình ảnh dịch sau tiêm filler lan tỏa trong phần mềm vùng má trong đó chỗ dày nhất khoảng 5mm nằm trong phần mềm dưới da vùng má phải và bờ trong cơ cắn. Không nghi nhận dấu hiệu thâm nhiễm viêm xung quanh ổ tụ dịch.

Má trái ghi nhận hình ảnh lan tỏa tương tự, chỗ dày nhất khoảng 4mm, vùng thái dương hai bên và vùng cằm ghi nhận ổ tăng âm (Filler) kích thước nhỏ chiều dày không đáng kể, không có dấu hiệu viêm xung quanh”.

Kết quả kiểm tra bà T tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn sau khi đi làm đẹp tại Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian.

Để khách quan thông tin phóng viên đã đến đặt lịch làm việc và liên hệ tới Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian (trụ sở 61 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tuy nhiên đã nhiều ngày, nhiều tuần trôi qua phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi của cơ sở này.

Theo đại diện phòng Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết đã nắm được nội dung đơn thư của bà N về tố cáo hành vi lừa đảo vì thế quận đã chuyển đơn này sang cơ quan Công an giải quyết.

Trao đổi với phía Công an quận Hai Bà Trưng, đơn vị này cho biết, hiện Công an Quận đã nhận được đơn kêu cứu của bà N, đội đã cử cán bộ sang bệnh viện Bạch Mai tiếp cận được hồ bệnh án nạn nhân,… vụ việc đang trong quá trình xác minh kết quả vụ việc cơ quan Công an sẽ thông báo sau khi có kết luận điều tra.

Theo tìm hiểu của Pháp luật Plus, Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian hiện do ông Trần Mạnh Quân làm đại diện pháp lý, cơ sở này được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề: “Dịch vụ chăm sóc da, làm đẹp cá nhân, sơn sửa móng tay, móng chân, phun xăm thẩm mỹ” không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế cấp phép và không đủ các điều kiện để thực hiện dịch vụ tiêm truyền, xâm lấn,…

Trao đổi với Pháp luật Plus về trường hợp nêu trên, Luật sư Nhâm Mạnh Hà – Công ty luật Hoàng Anh Trang - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Khám chữa bệnh năm 2009 số 40/2009/QH12 thì các hành vi bị cấm gồm: Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Tại Khoản 6, Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;… Cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;…

Liên quan đến cơ sở thực hiện dịch vụ tiêm truyền, xâm lấn và quảng cáo trái phép… đang diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian qua đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của khách hàng.

Vì vậy Pháp luật Plus đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự việc nêu trên, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm của Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian (nếu có).

