Tàu cá Việt Nam bị đâm chìm, 2 thuyền viên mất tích

Tàu gặp sự cố khi đang hoạt động tại vùng biển của TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh minh họa: Việt Khánh.

Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật và hậu cần nghề cá Biển Đông thông tin, tàu Biển Đông 01 - TB - 96666 - TS trong quá trình khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam, khu vực biển thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thì bị đắm, chìm.

Vụ việc kể trên xảy ra lúc 8h45 ngày 9/3. Sau khi nắm bắt nguồn tin, đơn vị cứu hộ tỉnh Phú Yên đã tiếp cận hiện trường, qua đó vớt được 7 thuyền viên, 2 người còn lại đang mất tích.

Tối 9/3, xác nhận với PV NNVN, ông Nguyễn Chi Lương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết, tàu cá gặp nạn nói trên do Vũ Quang Toán, trú tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) thuê lại.

Riêng 2 thuyền viên mất tích, 1 người ở xã Quỳnh Hải, người kia ở xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu.

Qua lời kể bước đầu của ngư dân, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do bị tàu cá nước ngoài đâm chìm.

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam