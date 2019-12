Tàu cá Nghệ An gặp nạn, 14 ngư dân yêu cầu cứu nạn khẩn cấp

Lúc 13 giờ 22 phút ngày 16/12/2019, tàu cá mang biển số NA 90942TS cùng 14 thuyền viên, do ông Vũ Long Hải, thường trú tại Phú Liên, Quỳnh Long huyện Quỳnh Lưu Nghệ An làm thuyền trưởng, đang hoạt động khai thác hải sản trên biển, địa bàn giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An thì bị hỏng máy, mặc dù đã tìm mọi cách sửa chữa nhưng không thể khắc phục. Tàu thả trôi có nguy cơ bị chìm; thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

BĐBP tỉnh huy động lực lượng gồn 15 đồng chí thuộc Hải đội 2 và tàu cứu nạn CN09 lên đường cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến biển, phối hợp địa phương thông báo cho chủ phương tiện và các tàu thuyền đang hoạt động ở gần khu vực tàu bị nạn đến để ứng cứu, sử dụng mạng lưới thông tin của BĐBP để giữ liên lạc với tàu cá bị nạn. Đồng thời, huy động lực lượng gồn 15 đồng chí thuộc Hải đội 2 và tàu cứu nạn CN09 lên đường cứu nạn.

Dự kiến khoảng 16 giờ ngày 18/12 tàu cứu hộ sẽ tiếp cận phương tiện bị nạn.

Dự kiến khoảng 16 giờ ngày 18/12 tàu cứu hộ sẽ tiếp cận phương tiện bị nạn và làm công tác cứu nạn và lai kéo tàu bị nạn về cảng cá Lạch Quèn huyện Quỳnh Lưu.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An