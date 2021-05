Tất cả các trường hợp F2 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đều âm tính

Bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiến hành xét nghiệm virus SARS–CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin có bệnh nhân từng đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) là F1, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đồng thời thực hiện cách ly, tiếp tục điều trị tại chỗ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và lấy mẫu xét nghiệm cho các nhân viên và bệnh nhân, người nhà thuộc diện F2 tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Kết quả xét nghiệm các trường hợp này đều cho kết quả âm tính.



Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, trước đó vào ngày 28/4, bệnh nhân L.Q.Tr, 88 tuổi, thành phố Vinh, Nghệ An có đi khám cùng phòng khám với BN 3491 tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 3/5, ông Tr được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) để thăm khám, sau đó về nhà và qua đời vào ngày 12/5. Sau đó Bộ Y tế công bố BN 3491 là dương tính, ông Tr trở thành F1.



Liên quan đến trường hợp F1 của BN 3491, Sở Y tế Nghệ An cho biết, trường hợp F1 này đã tử vong vào ngày 12/5, tuy nhiên trước lúc tử vong không xét nghiệm được với SARS-CoV-2.

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đầu mối chỉ đạo, tiếp tục rà soát, phân loại, tổng hợp danh sách các trường hợp liên quan BN 3491 gửi về Sở Y tế trước 16 giờ, ngày 16/5/2021; kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch đúng với quy định; chỉ đạo triển khai công tác lấy mẫu, vận chuyển mẫu và xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp đúng quy định.

Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp có yếu tố tiếp xúc với F1 của BN 3491 trong thời gian đến khám, điều trị tại Bệnh viện; thông báo đến chính quyền địa phương các trường hợp cán bộ y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có yếu tố tiếp xúc với F1 đã trở về nơi lưu trú để được giám sát và tổ chức cách ly y tế theo quy định.

Đối với các trường hợp bệnh nhân đang điều trị, người nhà bệnh nhân, cán bộ y tế có mặt tại Khoa Hồi sức - Tích cực (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) có yếu tố tiếp xúc với F1 thì thực hiện việc cách ly tại chỗ đủ 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

